Gyanús volt a csend

A helyszínelők vasárnap délutántól egészen estig dolgoztak a területen, méréseket végeztek és rögzítették a nyomokat. A rendőrség nyomozást indított, hogy kiderüljön, hogyan történt a tragédia. Hétfő délelőtt lapunkkal közölték: közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják tovább az ügyet, ugyanis a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

Az egyik közelben lakó lapunknak elmondta, vasárnap délelőtt a szomszédok furcsállták, hogy nagy a csend a ház körül, majd egyre inkább valószínű vált, hogy nagy a baj.

– A házaspárt telefonon sem tudtuk elérni, ezért felhívtam a páromat, hogy jöjjön haza a munkából. A házaspár fiával közösen leemelték a kaput, és bementek a házba. A helyszínelők nagyon sokáig itt voltak, a porta minden egyes négyzetcentiméterét átnézték. A feleség mentális beteg volt, sokat veszekedett a férjével. Minden családban vannak nézeteltérések, de egyszerűen nem értjük, mi történhetett, hiszen már 40 éve voltak házasok – mesélte az utcában élő hölgy. Hozzátette: a környéken arról lehetett hallani, hogy a férfinak alkoholproblémái voltak, holott korábban egy kortyot sem ivott.

Egyre több a tragédia

– Talán ez is annak a jele lehetett, hogy egyre kevésbé bírta a feszültséget, de senki sem számított arra, hogy ez lesz a vége. Egyre többet gondolok arra, hogy elköltözök innen. Néhány éve a csend és a vidéki béke vonzott minket ide, erre ez már a második haláleset, ami a környéken történik: 4 éve a szomszéd utcában ölte meg a lakótársát egy ember, aztán egy hónapig rejtegette a pincében. Az is meghökkentő tragédia volt, most pedig néhány házra tőlünk történik ilyesmi. Nem tudom, mi történt az emberekkel, a híradásokból is csak gyilkosságokról hallani – fejtette ki a középkorú hölgy.

– Az elcsípett szófoszlányokból azt hallottuk, hogy a férfi halt meg hamarabb, az viszont tisztázatlan, a felesége hogyan veszítette életét. A hatósági boncolás majd kideríti, mi történt – ezt már Marika, egy másik utcabeli hölgy mondta el a helyszínen munkatársainknak. Kiemelte: az elhunyt asszony közel 20 éve küzdött mentális betegséggel, rengeteg gyógyszert szedett, a férje pedig mindvégig ápolta, amit csak lehetett, megadott neki.

Korábban egy kortyot sem ivott