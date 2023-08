Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy milyen könnyen csapdába eshetnek a gyerekek és sokszor a felnőttek is. Nagyon sok veszély leselkedik mindenkire már nemcsak az utcákon, hanem a világhálón is. Bárkinek kiadhatják magukat a bűnözők az online térben, úgy csaphatnak be minket, csalhatnak ki pénzt, vagy akár szexuális visszaélés áldozatai is lehetünk.

A legveszélyeztetettebb korcsoporthoz a mindenre nyitott, ám tapasztalatlan tinédzserek tartoznak, akik folyamatosan az internetet bújják, így napi szinten találkozhatnak báránybőrbe bújt farkasokkal, ragadozókkal. Ilyenkor kell nagyon észnél lenniük a szülőknek is, folyamatosan figyelni, és ha kell, mindenáron megvédeni a gyermekeket. Így tett az a százhalombattai és érdi édesanya is, akik azonnal a rendőrséghez fordultak, amikor megtudták: lányaikat több tucat pornográf kép és videó küldésére vette rá egy „fiú” az egyik közösségimédia-felületen, cserébe ő is küldött a különböző testrészeiről hasonló fotókat. A 19 éves pusztaszeri férfi Bence néven mutatkozott be, és 14 évesnek mondta magát, úgy ismerkedett kislányokkal. Azonban a nyomozók kiderítették, hogy Roland és felnőttkorú. Mobiltelefonját és laptopját lefoglalták, azokon számtalan, 14 év alatti kislányról készült pornográf képet, videót találtak, amelyeket már évek óta gyűjtött és tárolt. Szexuális erőszak, szexuális visszaélés, valamint gyermekpornográfia bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe is vették – számolt be az esetről a police.hu.

A férfi nem tagadta a tettét, kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy először fehérneműs, majd meztelen képeket kért a 10-12 éves lányoktól. Oda-vissza ment a képcsere, majd a lányokat videó készítésére is rávette. Az azóta letartóztatott fiatalemberrel szemben a további eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le. Az, aki így szerez intim fotókat, videókat, és azokat a telefonján, számítógépén tárolja, olyan bűncselekményt követ el, amelyért 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Fiatalkorú bűnelkövetők

Sajnos vármegyénkben is hasonló a tendencia, egyre több fiatal esik a gyermekpornográfia áldozatául. Dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség szóvivője lapunknak korábban elmondta: 2021. január 1-jétől idén július közepéig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 29 ügyben 37 vádlottat ítélt el a bíróság gyermekpornográfia miatt. Az elítélt vádlottak jelentős része fiatalkorú volt, jellemzően 14 és 18 év közötti fiúkról van szó.

– A bíróságok a fiatalkorú elkövetőkkel szemben leg­gyakrabban felfüggesztett fogházbüntetést szabnak ki, s ezzel egyidejűleg elrendelik a vádlott pártfogó felügyeletét is. A törvény előírja, hogy a gyermekpornográfia elkövetőit véglegesen el kell tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18 évnél fiatalabb személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. Ez azt jelenti, hogy akár fiatalkorú az elkövető, akár idősebb, a bíróság alkalmazza a foglalkozástól eltiltást is, így az ilyen elítélt nem lehet például általános, illetve középiskolai tanár, óvodapedagógus, gyermekfelügyelő – mondta lapunknak a szóvivő.

Csapdába szorulva

– Sok esetben a pornográf felvétel elkészítése és annak átadása csupán az első lépés, mert belekerülhetnek egy olyan ördögi körbe, amiből nagyon nehéz kiszállni. Sajnos a fiúk sok esetben nemcsak megszerzik és őrizgetik a telefonjukon az ilyen fotókat, videókat, de megmutatják barátaiknak, osztálytársaiknak is.

– Ebben az esetben az elkövető 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – mondta a szóvivő, és hozzátette: ha az elkövető az interneten, például valamelyik közösségi oldalon közzé is teszi a pornográf felvételt, 5–10 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható vele szemben. Ezekből látható, hogy a büntetések nagyon szigorúak a gyermekpornográfia esetében. Több esetben is előfordult, hogy a sértettről a pornográf felvételt megszerző elkövető később zsarolta őt további képek, felvételek megszerzése érdekében, sőt gyakran előfordul, hogy szexuális szolgáltatás nyújtásáért zsarolja meg a sértettet az elkövető, ami a gyermekpornográfia mellett egy másik szexuális bűncselekmény elkövetését is eredményezheti – hívta fel a fiatalok figyelmét dr. Szilágyi László.

Megelőzni a bajt

A gyerekek életében nagyon fontos a kiegyensúlyozott családi háttér. Egy olyan viszony, ahol őszintén meg lehet beszélni a problémákat, a gyermekek mernek a saját bajaikkal, kérdéseikkel anyához vagy apához fordulni. A szülő pedig kísérje figyelemmel a fiatal pszichés, gondolkodásbeli és testi változásait, a mindennapos gondjait. Ha nem tud a családhoz fordulni a tinédzser, hamarabb kér segítséget, elismerést, pozitív visszaigazolást másoktól, az internet kusza és kiismerhetetlen világából. Minden veszélyre fel kell hívni a figyelmet, és ha a gyanú árnyéka is felmerül, azonnal segítséget kérni, nehogy a szexuális bűnözők még több áldozatot szedjenek.