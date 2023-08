– Amikor 2020-ban bejelentették az iskolaőri szolgálat indulását, az ellenvéleményeket, tiltakozásokat hallva és látva talán csak mi reménykedtünk abban, hogy a program eredményes lesz, ma pedig jó érzés és megnyugtató azt mondani: sikertörténet lett – mondta lapunknak dr. Kovács Attila alezredes.

A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője, a program vármegyei koordinátora hozzátette: a sikersztorit pedig tovább írhatják, hiszen folyamatosan bővül, nemcsak az országban, hanem a vármegyében is azon alap- és középfokú oktatási intézmények száma, ahol szeretnék, ha iskolaőr lenne. Várják a jelentkezőket, akik érdeklődnek az iskolaőri pálya iránt.

– Az iskolaőr híd szerepet tölt be. S elsőre talán furcsának tűnik, hogy az iskolaőrök a rendőrség dolgozójaként vannak jelen az intézményben, jogszabályok és nem az intézményvezető határozzák meg a feladatukat, mégis az iskola fontos tagjává váltak. Azt látjuk, hogy a tantestületek elfogadták őket, sok helyen saját asztalt kaptak a tanáriban, hogy az értekezleteken is részt vegyenek. A szülők örülnek, mert nagyobb biztonságban tudják a gyermeküket, az alsósok egyfajta példaképként felnéznek rájuk, az felsősök, középiskolások pedig sokszor a bizalmasukat látják az iskolaőrben, akihez fordulhatnak tanácsért, megoszthatják velük a gondjaikat – említette az elfogadási folyamatról dr. Kovács Attila alezredes, s megjegyezte: elsődleges feladatuk a rend megőrzése, a konfliktusok megelőzése, a nézeteltérések békés rendezése.

– Intézményvezetőktől, a tankerületi központok és a szakképzési centrumok vezetőitől pozitív véleményeket hallottam: az iskolaőrök megbecsült tagjai az iskoláknak, jelenlétük segíti a nyugodt szakmai munkát, megelőzik, kezelik a rendbontásokat, jól kommunikálnak – mondta a visszajelzésekről a vármegyei koordinátor. Megjegyezte: volt, ahol jutalmazni szerette volna a tantestület az iskolaőrt, máshol azt kérték, hogy a szünetben is legyenek az iskolában.

Figyelmes és határozott

A jó iskolaőr jó kommunikációs képességgel rendelkezik, asszertív kommunikációra is képes, felkészült, figyelmes és kedves, ha kell határozott és megfontolt – sorolta a bűnmegelőzési osztályvezető, kiemelve: ezek nem feltétlenül korhoz kötöttek, hiszen a vármegyében is a jelesre vizsgázott iskolaőri állomány tagja között éppúgy van fiatal ember, mint nyugdíjas rendőr, s nők is erősítik ezt a területet, akiknek egyfajta „tyúkanyó” szerepe is van az iskola falai között. Az iskolaőrök a gyermekvédelmi rendszer tagjaként arra is figyelnek, ha valakinél elhanyagoltságot vagy bármilyen problémát tapasztalnak, akkor megteszik a szükséges lépéseket.

– Egyenruhát viselnek, kényszerítőeszközt alkalmazhatnak, az elmúlt két tanévben erre 10 esetben volt példa, de ez a legtöbbször arról szólt, hogy külön kellett választani a kakaskodó, verekedő diákokat. Az intézkedésnél nagyon körültekintően kell eljárni, hiszen gyerekekről van szó – hangsúlyozta dr. Kovács Attila. Hozzátette: tudják, minden iskola más, minden gyermekanyag különböző, ahol magasabb a hátrányos helyzetűek aránya, több a speciális nevelési igényű tanuló, még hangsúlyosabban figyelnek arra, hogy az iskolaőr mindenkivel megtalálja a közös hangot. Erre már a képzés során is felkészítik őket, majd különböző tréningeken bővítik az ismereteiket, próbálják folyamatosan fejleszteni az állományt, hogy minden kihívásnak és feladatnak a legjobban megfelelhessenek.

Tovább bővül az állomány

A vármegyében jelenleg 35 oktatási intézményben 34 iskolaőr teljesít szolgálatot, Hodászon még üres a státusz. Az idén tovább bővül az állomány, Szabolcs-Szatmár-Beregben kiugróan magas a szám; 33 iskola jelezte, hogy szeretne csatlakozni a programhoz.

– Egyik vármegyében sem volt ilyen jelentős az érdeklődés, és azonnal leszögezném, ahol iskolaőrt szeretnének, az nem azt jelenti, hogy abban az intézményben több a gond, rendszeres konfliktusok lennének, hanem az intézményvezetők pozitív véleményei alapján máshol is úgy vélik, a prevenció, a rend megőrzése és fenntartása érdekében ez jó megoldás – mutatott rá a döntés hátterére a vármegyei koordinátor, aki elismerte, akárcsak az indulás évében most is kihívás lesz, hogy megtalálják a feladatra alkalmas iskolaőröket.

– Magyar állampolgárság, 18. betöltött életév, erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, bejelentett magyarországi lakcím, és a középfokú végzettség (a szakmunkásképző és a szakiskola is ide tartozik) a jelentkezés feltétele. A kiválasztási folyamat része egy elbeszélgetés, aki itt megfelel, az kötelezően részt vesz az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, s az alapképzést – ahol többek közt intézkedéstaktikai, jogi, pszichológiai ismereteket, kommunikációt tanulnak – sikeresen teljesítve láthat el iskolaőri feladatot. Bízom benne, hogy az első csoport már augusztus közepén elkezdheti a képzést Miskolcon, ahová természetesen megoldjuk az el- és hazaszállításukat. Fontos, hogy már ekkortól a rendőrség munkatársai lesznek, illetményt kapnak – jegyezte meg az alezredes, aki kérdésünkre elmondta: ezek a vizsgálatok nem annyira szigorúak, mint a hivatásos állománynál. Van például olyan iskolaőrük, hogy diabéteszes, de ez nem kizáró ok, ahogy a fizikai teszten sem ugyanaz az elvárás egy 55-60 éves emberrel szemben, mint egy 20 évessel.

– A jelentkezés folyamatos, várjuk és hívjuk sorainkba a leendő iskolaőröket, akik a lakóhelyükön, vagy az ahhoz legközelebbi intézménybe láthatják el feladatukat. Az új iskolák listája a főkapitányság Facebook oldalán megtalálható, és személyesen is szívesen tájékoztatást adnak minden kapitányságon, főkapitányságon – mondta dr. Kovács Attila.

A lista a szon.hu oldalon is olvasható, ahogy a részletes felvételi információk is.