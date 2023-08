ÖTE 1 órája

Tisztelet a vásárosnaményi önkéntes tűzoltóknak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a vásárosnaményi egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Forrás: SZSZBVMKI archívuma (2018. június)

Tűzoltásban, műszaki mentésben mindig számíthatnak rájuk A vásárosnaményi önkéntes tűzoltó egyesület céljai az alapítás óta eltelt csaknem száz évben semmit sem változtak. Az egyesületnél fellelhető legrégebbi iratokat 1928-ban dátumozták, így hivatalosan innen számolják az önkéntes egylet létezését, s azóta is töretlen lendülettel működik. Ebben az 1980-as évek legvégétől 2000-ig akadtak ugyan kisebb zökkenők, de a legfőbb feladatukat, a tűzoltást, műszaki mentést mindig biztosították. 2001-ben vetődött fel a gondolat, hogy szervezzék át az akkoriban gyengélkedő egyesületet. Gondos szervezést követően a meglévő17 taghoz további 10-12 tettre kész fiatalt tudtak toborozni és 2002-ben már a hagyományos megyei tűzoltóversenyekhez versenycsapatot is tudtak szervezni, mely jó szokásukat azóta is tartják. Kiképzett állomány A 2000-es évek elején gombamód alakultak a köztestületi tűzoltóságban akár a megyében akár országosan. A vásárosnaményiak is ezt a célt tűzték ki maguk elé, és elhatározásukat hamarosan tettek követtek. 2005-ben új laktanyával, új gépjárműfecskendővel, kiképzett állománnyal ezt a célt is teljesítették. A 2019-ben részt vettek a László napi vihar kárainak helyreállításában Nyírmadán, illetve a székhely településen. A koronavírus világjárvány idején több alkalommal fertőtlenítési munkát végeztek Vásárosnaményban. Fertőtlenítettek minden buszmegállót, iskolák és más intézmények környezetét. Rendezőként, versenyzőként is helyt állnak A különböző versenyeken is jeleskednek a tagjaik, így szép sikereket értek el a vármegyei, az országrészi (Szolnok), az országos (Baja), sőt európai régiós (Ausztria) versenyeken is. Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetettek a képzésekre. Igyekeztek minden önkéntest hozzásegíteni valamilyen tűzoltó végzettséghez. Tűzoltó alaptanfolyami, tűzoltó alapfokú-, önkéntes parancsnoki és technika kezelői tanfolyamok elvégzésével biztosítják a megfelelő képzettség meglétét. Nagyon büszkék arra, hogy egykori tagjaik közül többen már a hivatásos tűzoltóként végzik a munkájukat. állományát erősíti. Az elmúlt években minden megyei tűzoltó versenyen részt vettek. Eleinte csak egy felnőtt férfi csapattal, de az elmúlt öt évben szinte minden versenyszámban sikerült csapatot indítani. Kiemelten fontos feladatuknak tartják az utánpótlás biztosítását. 2014-ben, majd 2018-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes, Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóverseny rendezési feladatait vállalták, ahol kitűnő vendéglátóknak bizonyultak. Eszközök és felszerelések Gazdasági téren is jelentősen erősödött az egylet. Gépjárműveket tudtak beszerezni adománynak, illetve pályázati támogatásnak köszönhetően. Motoros láncfűrész, tűzoltó védőruházat, szivattyú, tűzoltó eszközök és szakfelszerelések is segítik a szakszerű beavatkozásokat. Jó kapcsolatot alakítottak ki a Vásárosnaményi önkormányzattal, a katasztrófavédelemmel, és oszlopos tagjai a vármegyei tűzoltószövetségnek. I. kategóriájú együttműködési megállapodást kötöttek a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal, így munkájukat az ő szakmai irányításuk alapján végzik. Az alapításkori céljaik a közel száz év alatt semmit sem változtak: tűzesetekhez és káreseményekhez vonulni, az egyesületi utánpótlást biztosítani, versenyeken, tűzoltó találkozókon részt venni, a kiképzett, szakmailag felkészült, megfelelő technikai háttérrel rendelkező tagságot megbecsülni.

