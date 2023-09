Zárkózott, agresszív embernek ismerték Lászlót – ezt mondták az esztergomiak a robbantóról.

A Tények megtalálta a férfi korábbi lakhelyét, a Szabolcs vármegyei Kömörőn élt évekig és itt is tartottak tőle. Kiderült, hogy a családjában korábban tragédia történt, az apja felakasztotta magát, az anyja ezután alkoholista lett és később ő is meghalt. A férfi konditermet épített a házába és egy gyerekjátszóparkot is nyitott a háza udvarán, állítólag senki nem mert bemenni. - olvasható a tenyek.hu oldalán.