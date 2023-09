Tolatva ment végig egy autós Nyírbátor egyik forgalmas útján, majd hátramenetben hajtott be egy körforgalomba, aztán onnan ki is. A hajmeresztő manőverről egy autós készített videót. A könyékbelieket megdöbbentette az eset, szerintük lehet, hogy a sofőrnek nem volt más választása a meghibásodott autója miatt. A szakértő szerint azonban ez akkor is szabálytalan, körforgalomban tolatva közlekedni pedig egyenesen életveszélyes.

Forrás: tenyek.hu