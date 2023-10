A kétségbeesés rossz tanácsadó, főleg, ha a kilátástalan anyagi helyzetbe került egyén bűncselekmény elkövetésében látja a megoldást. Aki ilyenkor a zsarolást választja, a bizonytalanságát csak hatványozza, hiszen semmilyen garancia nincs arra, hogy megfélemlített áldozata a fenyegetés ellenére a rendőrség segítségét kéri. Annál is inkább, hiszen a zsaruk mindenkinek azt tanácsolják, ilyen esetben azonnal vonják be őket. Egy nyíregyházi vállalkozó így cselekedett, és hamar megtudta, ki akarta 5 millió forinttal megrövidíteni.

– Szeptember 13-án reggel titkosított elektronikus levelezési címről kapott ímélt egy nyíregyházi vállalkozás vezetője – vázolta az alaphelyzetet Orosz Krisztián hadnagy, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság élet- és ifjúságvédelmi alosztály nyomozója, aki a zsaroló levelet is megmutatta. – A feladó azzal fenyegetőzött, hogy ha nem kap még aznap 5 millió forintot, feljelenti a céget a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. Levelében számlázást és bizonyos termékeket érintő állítólagos problémákra hivatkozott, és azt írta, hogy leleplező videó- és hangfelvétel is van a birtokában, de ezeket nem mellékelte.

„…a mai nap (…) 15:00 és 16:00 között helyezetek el 5.000.000 Ft-ot a megadott helyen és módon! Helyszín Nyíregyháza Külső Vasútállomás Tüzér köz Gomba utca sarka a Serbeton tábla mellett jobbra áll egy három törzsű fa. Annak a tövéhez tegyétek egy zacskóba amiben nem látszik és hagyjátok ott! Ha ez teljesült nem kell félni és minden bizonyíték vissza kerül hozzátok! De ha nem lesz ott vagy bárki figyelni fogja esetleg bármilyen trükközés lesz, akkor a bizonyítékok eljutnak a megfelelő szervekhez! Ha megfelelő az ajánlat írj egy Igen-t az alábbi e-mail címre (…) 12:00-ig várom a választ!”

– Szerencsére a sértett rögtön értesítette a rendőrséget, és azt is elmondta, sejti, ki lehet az elkövető. A cég egyik priuszos alkalmazottjára gondolt, aki már követett el bűncselekményt a vállalkozás sérelmére, és a levél tartalmából is arra lehetett következtetni, hogy a zsaroló egy ott dolgozó, illetve olyan személy, aki korábban a cég alkalmazásában állt. Mivel a megnevezettet már rabosítottuk, és ennek során rendőrségi fényképfelvétel is készült róla, így pontosan tudtuk, kivel lehet dolgunk. A sértett együttműködő volt. Sikerrel húzta az időt, és másnapra ígérte a pénzestáska megadott helyre vitelét. Pénzt is tett bele, de nem 5 milliót, ekkora összeg nem is állt a rendelkezésére, hanem csak 50 ezret. Ekkor már hat kollegámmal álltunk lesben a környéken, a táska ötvenméteres sugarában. Jómagam egy közeli raktárépületben figyeltem és várakoztam.

Orosz Krisztiánon kívül az élet- és ifjúságvédelmi osztály négy nyomozója, Baranyi János zászlós, Fecskovics Norbert hadnagy, Szőke Attila zászlós és Szulics Gergő törzsőrmester vett részt szeptember 14-én délután az elfogásban, illetve ketten az operatív csoportból: Bartha Árpád főhadnagy és Csegei Tibor hadnagy.

– Két kollega a cég telephelyénél várakozott civil szolgálati autóban, és telefonon hívtak minket, amikor a feltételezett elkövető onnan rolleren távozott. Azonnal felismertük, amikor a külső vasútállomás, azaz a pénzestáska felé közeledett – folytatta a hadnagy a krimibe illő történetet. – Először elment a háromtörzsű fa mellett, de feltűnően arrafelé nézett, majd megállt, megfordult, visszament a fához, kutatni kezdett a körülötte lévő növényzetben, és egyszer csak felvett onnan egy táskát. Ebben a pillanatban kiáltottunk neki, hogy „a törvény nevében, ne mozduljon!”, de a rendőri felszólítás ellenére futni kezdett a sínek felé. Nemcsak azért nem jutott messzire, mert elfogtuk, hanem azért sem, mert elesett.

Gyanúsítotti kihallgatásán N. Balázs elismerte a bűncselekmény elkövetését, védekezésében előadta, hogy anyagi gondokkal küzd, sürgősen szüksége volt nagyobb összegre, és azt feltételezte, munkaadója rendelkezik ekkora summával. A bíróság elrendelte letartóztatását. - olvasható a police.hu oldalon.