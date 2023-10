A Mátészalkai SZC Gépészeti Technikum és Kollégium adott otthont a Drónia Roadshow-nak a közelmúltban. Az eseményt az idén már második alkalommal rendezte meg a GTTSZ Drón Tagozata a Magyar Honvédség Kiberműveleti Parancsnokság és a Drónpilóták Országos Egyesületének támogatásával. Dr. Nyikes Zoltán őrnagy, az MH Kiberműveleti Parancsnokság főtisztje a „kiber önvédelemről”, Tigyi István Zsolt, GTTSZ kiberműveleti specialista a kiberbiztonság tudatosításról, míg Örmény Georgina Viktória, a GTTSZ Drón Tagozatának elnöke a drónok felhasználási területeiről tartott előadást a mintegy 260 diáknak és oktatóiknak – tájékoztatott a Magyar Honvédség.

Felismerni és védekezni

Kiemelték: dr. Nyikes Zoltán őrnagy a kibertér és az internet használatának a veszélyeire és az azokkal szembeni önvédelemre hívta fel a figyelmet előadásában, kitérve a csaló e-mailekre és weboldalakra, azok felismerhetőségére, a jelszavak biztonságos alkalmazásának lehetőségeire, továbbá a zsarolóvírus-támadásokkal szembeni védekezésre.

Az előadások után Kertész József őrnagy és a nyíregyházi 5. Hadkiegészítő és Toborzóiroda katonái tájékoztatókkal és lézerlövészettel várták az iskola növendékeit, akik egy VR-szimulátor segítségével izgalmas küldetésekben is részt vehettek. Több helyszínen is nagy volt az érdeklődés, ugyanis a diákok megnézhették a CZ BREN-2 gépkarabélyt és a SCORPION Evo3 géppisztolyt, s felpróbálhattak egy katonai sisakot is.