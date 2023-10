– P. E. A. tudta, hogy terhes, hiszen ezt egy orvosi vizsgálat is megerősítette, ám erről nem szólt senkinek, így tehát arról, hogy gyereket vár, csak ő tudott. Vagyis kizárólag neki volt oka és lehetősége arra, hogy az újszülött kisfia életét kioltsa, s hogy ennek a nyomait megpróbálja eltüntetni – így fogalmazott perbeszédében hétfő délelőtt a Nyíregyházi Törvényszéken dr. Halász Ágnes ügyész, aki szerint a vádirati tényállás és a minősítés is megalapozott a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indított eljárásban.

Nem ez volt az első eset

Mint ahogy arról többször beszámoltunk, 2021. április 30-án a Bujtosi városligetben egy városlakó kutyasétáltatás közben egy méhlepényt talált. Értesítette a rendőrséget, és bár a tavat búvárok vizsgálták át, s a nyomozók a kukákat is átkutatták, a test sem akkor, sem azóta került elő. Sikerült viszont kideríteni, hogy ki az anya. Az igazságügyi boncszakértő a szövettani elemzésből azt állapította meg, hogy a gyermeket világra hozó nő a terhessége harmadik trimeszterének közepén járhatott, s arra a következtetésre jutott, hogy a szülés legfeljebb néhány órával az előtt történt, hogy a méhlepényt megtalálták. A genetikai szakértő pedig azt is megállapította, hogy ki szülte a gyermeket, P. E. A. biológiai mintája ugyanis már szerepelt az adatbázisban. A nő 2016 májusában az egyik nyíregyházi gimnázium konyháján dolgozott, s az intézmény egyik helyiségében szülte meg a gyermekét, majd a babát egy rongyba csavarva az iskola előtti kukába tette. Erősen vérzett, ezért a kollégái értesítették a mentőket, s kórházba került. Néhány nappal később a szennyvízcsatornában megtalálták a méhlepényt és a köldökzsinórt: az asszony azt mondta, a gyerek halva született. Mivel a testet nem találták meg, nem lehetett megállapítani, valóban így volt-e, ezért a nyomozást alig egy évvel később lezárták. Az asszony DNS-e azonban bekerült a rendszerbe, a Bujtoson talált méhlepényt vizsgáló genetikus pedig egyezést talált.

Egy asztalra tette

A kétgyermekes asszony – egyik fia 22, a másik 17 éves – a nyomozóknak a gyanúsítotti kihallgatásakor azt mondta: egy padon ült, amikor a magzatvíz elfolyt. A gyereket egy fás-ligetes részen szülte meg a kosárlabdapálya közelében, a köldökzsinórt pedig egy körömvágó ollóval vágta el. Amikor egy kicsit jobban lett, levette a pulóverét, s belecsavarta az újszülöttet, akit a szalonnasütő mellett lévő, a játszótér közelében lévő asztalra tett.

Magára hagyta az újszülöttet

– A vádlott elismerte, hogy a kisfiú élve született, de magára hagyta, a további sorsáról pedig nem tud – ez nem fogadható el. Gondoskodnia kellett volna róla, ám nem tette. Ha valóban egy padon hagyta volna az újszülöttet, ahogy állítja, biztosan feltűnt volna valakinek, hiszen a Bujtosi városligetet sokan látogatják, a tuják között elrejtett méhlepényt is rövid időn belül megtalálták – folytatta az ügyész. Dr. Halász Ágnes azt mondta, a szakértői vélemények, s a nyomozati anyagok alapján arra lehet következtetni, hogy P. E. A. kioltotta a gyermeke életét, majd valahová elrejtette a testét. Súlyosító körülményként értékelte, hogy a bűncselekményt saját hozzátartozója sérelmére követte el, azt pedig enyhítőként, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia. Azt kérte, hogy a Törvényszék fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélje azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Bízott benne, hogy megtalálják

– Igen súlyos üggyel állunk szemben – mondta az asszony kirendelt védője, dr. Mészáros Dávid, aki szerint az ügy két fontos körülmény miatt különbözik az ehhez hasonló esetektől: az egyik az, hogy nincs meg a holttest.

– Ha meg akarta volna ölni az újszülöttet és elrejteni a testet, miért hagyta a helyszínen a méhlepényt és a pulóverét? – tette fel a kérdést.

– Ügyfelem 2016-ban elmondta, hogy a gyermeke halva született, ebben az esetben pedig elismerte, hogy felsírt, tehát élt. Ha ezt elfogadjuk, akkor a többi állítását is igaznak kell elfogadnunk. Azt vallotta, hogy nem ölte meg a csecsemőt, s hogy azért tette a pulóverbe csavarva az asztalra, hogy valaki megtalálja. Bízott benne, hogy jó helyen lesz a kicsi – mondta a védő, aki azt indítványozta, hogy bizonyítottság hiányában mentsék fel az ügyfelét, de ha ez nem történik meg, a minősítést gondatlanságból elkövetett emberölésre kell módosítani – tette hozzá.

A dr. Stál József törvényszéki bíró vezette tanács csütörtökön folytatja az eljárást: a tárgyaláson P. E. A. az utolsó szó jogán elmondhatja, amit szeretne és határozathozatal is várható.