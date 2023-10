Érdekes és viszonylag ritkán tapasztalható szituáció alakult ki csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszéken, ahol az ügyész és a kirendelt védők a tényállást, illetve a jogi minősítést illetően is teljesen eltérő álláspontot képviseltek.

A fürdőkádjában halt meg

A vád szerint J. M. és Á. F. tavaly februárban pénzt akartak szerezni a Porcsalmán élő F. Andrástól, akit a legtöbben Bandi bácsiként ismertek a faluban. A 66 éves férfi 20-án kapott nyugdíjat, a 40 éves nő és 20 éves társa pedig másnap este megjelentek nála. J. M. a férfit borral kínálta, majd a poharába tette a magával vitt altatót. Miután a sértett megitta az italt, bódult állapotba került. A vádlottak pénz után kezdtek kutatni a lakásban, azonban a férfi magához tért. Erre a fürdőszobába vonszolták, majd fiatal fiú az ittas és bódult házigazda fejét a fürdőkádba nyomta – abban körülbelül 40 centiméter magasan sötét színű, mocskos víz állt –, miközben nő lefogta a kezét, hogy ne tudjon védekezni. F. András megfulladt, a vádlottak pedig magukhoz vettek 290 ezer forint készpénzt, élelmiszereket, s távoztak. A holttestre másnap reggel a férfi egyik rokona talált rá – ő egy áprilisi tárgyaláson azt mondta, olyan volt, mintha a férfi belehajolt volna a kádba, és amikor kivették, lila volt a feje. A település háziorvosa korábban úgy fogalmazott, rögtön látta, hogy a házigazda már órák óta halott. Mint mondta: tudta, hogy F. A. gyakran ittas, és azt hitte, hogy baleset történt.

Egymást vádolták

Dr. Bartha Andrea törvényszéki bíró befejezettnek nyilvánította a bizonyítási eljárást, így következhettek a perbeszédek. – A két vádlott bűnössége kétséget kizáróan megállapítható – mondta az ügyész, dr. Mészáros Attila, és hozzátette: a cselekedetük nem emberölésnek indult, de az lett belőle.

– Azt mind a ketten elismerték, hogy a helyszínen jártak, ám az emberöléssel egymást vádolták, egyikük sem ismerte el, hogy bántotta volna a férfit. Az orvosszakértők szerint szinte teljesen kizárt, hogy a sértett véletlenül esett bele a kádba, bódult állapota miatt pedig, amit egyrészt az altató váltott ki, a védekezésre képtelen volt. Á. F., a másodrendű vádlott a börtönben beismerő vallomást írt, mint mondta, ezt egy cellatársa javaslatára tette, és J. M. tanúként kihallgatott cellatársai is olyan információkkal rendelkeztek a férfi letérdepeltetéséről, s arról, hogy nyomták a fejét a vízbe, amiket csak egy olyan személytől hallhattak, aki elkövette ezt a cselekményt – mondta dr. Mészáros Attila, aki az enyhítő és a súlyosító körülményeket is figyelembe véve életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta azzal, hogy a vádlottak csak 25 év múltán bocsáthatók feltételes szabadlábra.

Az ügyvéd szerint nincsenek bizonyítékok

Dr. Bojté Gizella, az I. rendű vádlott, J. M. kirendelt védője azt mondta, kétségtelen, hogy ügyfelét a lopási szándék vezérelte, de szerinte azt semmi sem bizonyítja, hogy megölték volna a férfit.

– Az altatók, amiket a borba kevert, hozzájárulhattak a sértett bódultságához, és az is tény, hogy elvittek dolgokat a helyszínről. Á. F. bekísérte a férfit a fürdőszobába, de az ügyfelem azt nem tudhatta, hogy ott mi történt – jelentette ki az ügyvéd, és hozzátette: az orvosi szakvélemény szerint az áldozat sérülései keletkezhettek ütéstől vagy ütődéstől is, azaz úgy is, ha beleesett a kádba. – Ha a vádiratban szereplő módon a vádlottak vízbe fojtották volna a férfit, másnap reggel nem ilyen pózban találtak volna rá – mondta dr. Bojté Gizella, aki azt kérte, hogy a Törvényszék ne emberölés, hanem kifosztás miatt vonja felelősségre J. M.-et.

Hogy került a vallomás a rendőrséghez?

Ugyanezt kérte Á. F. kirendelt védője, dr. Kovács Zoltán is, aki szerint sem közvetett, sem közvetlen bizonyíték nem támasztja alá ügyfele bűnösségét az emberölésben.

– Ha belefojtották volna a vízbe F. Á.-t, több és egyértelműbb sérülései lennének.

A már említett beismerő vallomásról azt mondta, furcsák a keletkezési körülményei, azt pedig aggályosnak nevezte, hogyan kerülhetett a cella fiókjából a rendőrséghez. Úgy vélte, az eljárás során nem érvényesültek az ügyfele hatékony védelemhez való jogai. Azt mondta, csak annyi állapítható meg biztosan, hogy a férfi beleesett a kádba és megfulladt, ezért azt kérte, hogy bizonyítottság hiányában a fiatal férfit az emberölés vádja alól mentsék fel és kifosztás miatt hozzanak vele szemben ítéletet.

Az utolsó szó jogán mindkét vádlott tagadta, hogy bántották volna a későbbi áldozatot – az ügyben október végén hirdethet határozatot a Törvényszék.