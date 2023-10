Igazságtalanság történt vele, indokolatlanul lőtték lábon. Ezt mondta kedden a bíróságon a januárban halálra késelt fiatal rendőr, Baumann Péter gyilkosa - írta a Tények. A férfi a rendőröket hibáztatja a tragédiáért, szerinte rátámadtak és ha áldozata nem ejti el a kést, nem szúrta volna le. Ugyanakkor sajnálja is Péter halálát. Most kiderült, hogy a gyilkos egy négyéves kisgyereket is elragadott az anyjától nem sokkal a késelés előtt.