Összekovácsolja a fiatalokat

Hozzátette: a lövészetet biztonságos körülmények között rendezik meg, lézerfegyvereket használhatnak a fiatalok.

– A versenyszámok miatt kiváló állóképességre, ügyességre és megfelelő tudásra is szükség van, ráadásul – ahogy a honvédség kötelékében – csapatban kell dolgozni. Mindenkinek megvan a maga szerepe, erőssége, ezért a verseny kiválóan összekovácsolja a résztvevőket. Évről évre egyre népszerűbb a haditorna, és úgy gondoljuk, ezzel a mostani magas részvételi aránnyal az ország legkiemelkedőbb vármegyéi közé tartozik Szabolcs-Szatmár-Bereg. Az eseménynek az is fontos célja, hogy a diákok közelebbről is megismerhessék a Magyar Honvédséget. A vármegyében 13 olyan iskola van, ahol kadétprogram is működik. A Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium növendékei is itt vannak, akik több intézményből érkeztek a versenyre – tudatta Márton Boglárka hadnagy.

Az ország legjobbjai között

A haditorna egyik rutinos és rendkívül eredményes alakulata a Zrínyi Ilona Gimnázium csapata, ugyanis az intézmény több mint hat éve vesz részt az Országos Haditorna Verseny vármegyei fordulóján, sőt az országos döntőben is értek már el kiváló eredményt.

Az intézmény egyik testnevelő tanára, a csapat kísérőpedagógusa, Molnár Zoltán lapunknak elmondta, a felkészülés szinte minden évben ugyanaz, a feladatok ismeretében gyakorolnak a diákokkal.

– Tavaly egy rendkívül bravúros befutóval sikerült megnyernünk a megyei fordulót, és ennek köszönhetően az országos viadalon is megmérkőzhettünk. Ott is sikeresek voltak a diákjaink, hiszen a negyedik helyet szerezték meg, amire nagyon büszkék vagyunk. Sok-sok honvéd kadét és rendészeti iskolával versengtünk egy olyan iskolával, melynek a nyelv a fő profilja – tudtuk meg Molnár Zoltántól. A pedagógus azt is elárulta, a sportosság mellett az intelligencia is nagyon fontos a csapat tagjainak kiválasztásakor, mivel a versenyszámok nem csupán a fizikai erőre fókuszálnak.

– Természetesen nem mindenki alkalmas arra, hogy a haditornán részt vegyen, ugyanis egészen speciális katonai feladatok is vannak, de a megfelelő felkészüléssel lehet szép sikereket elérni – tette hozzá.

Sokat készült a versenyre

– Az állóképesség nagyon fontos, erre a tavalyi országos versenyen is rádöbbentem, mivel nem vagyok egy kimagasló futó – ezt már Tiszai Kíra, a Zrínyi-iskola csapatának rutinos versenyzője mondta el lapunknak. Kifejtette: az akadálypálya és a kézigránátdobás miatt ügyességre is szükségük van a versenyzőknek, ám a különböző tesztek miatt nem elég atletikusnak lenni.

– Sokat készültem a versenyre, futni jártam, hogy javítsak a kondíciómon, és kondiparkba is elmentem, hogy majd jobb lehessek az akadálypályán. Az országos verseny óriási élmény volt, még akkor is, ha egyébként nem vonz a katonai pálya. Nagyon régóta sportolok, ez motivál a versenyen is – hangsúlyozta Tiszai Kíra. A versenyen legkiválóbb eredményt elérő csapat egy serleggel lett gazdagabb, a helyezettek érmet kaptak, ám senki sem távozhatott üres kézzel, hiszen a honvédség mindenkit megjutalmazott egy ajándékcsomaggal. Román István főispán pedig különdíjakat ajánlott fel a szervezőknek.