A férfi többmilliós adótartozásának végrehajtását úgy akarta elkerülni, hogy semmilyen vagyontárgy nem volt a nevén. Ezzel azonban nem sikerült félrevezetnie az adóhatóságot, mivel a NAV rendkívül széles adatbázisra támaszkodhat: nemcsak a korábbi ingó és ingatlanértékesítéseket látja, hanem más, vagyonelemet nyilvántartó hatóságok adatait is. Most a rendőrség nyilvántartása buktatta le a férfit, ugyanis öt lőfegyvere és érvényes fegyvertartási engedélye is volt.

Az információ birtokában az átvizsgált helyszínen milliós értékű fegyverek, távcsövek és lőszerek is előkerültek, amelyeket munkatársaink lefoglaltak.

A fegyver különleges szabályozás alá esik, ezért a NAV bizományos útján értékesítette a rejtegetett tárgyakat, hogy mérsékelje a költségvetésnek okozott hiányt. - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldalán.