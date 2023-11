Az átlagember nem is gondolná, hogy egy börtön milyen gazdasági hatással van arra a térségre, amelyben működik. Egyrészt munkahelyet jelent a környéken élőknek, másrészt folyamatos felvevő piacot jelent a mezőgazdasági vállalkozóknak. Minden bizonnyal Csengerre is hatással lesz az Új börtön, ami most épül, s ahová havi nettó 400 ezer forintért várja a jelentkező dolgozókat a büntetés-végrehajtás.



Mint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztálya szerkesztőségünkhöz küldött közleményéből kiderül, a büntetés-végrehajtási szervezet férőhely-bővítési programjának újabb állomásaként egy 1500 fő befogadására képes, kiemelt biztonságú, új börtön épül Csengerben. Az új intézmény közel 700 ember számára teremt munkalehetőséget a térségben. A csengeri börtönben a januártól várható körletfelügyelői illetmény eléri a havi nettó 400 ezer forintot, a jelentkezés minimális feltétele a szakmunkás végzettség. Részletes információk a büntetés végrehajtási szervezet karrieroldalán, a www.gyereahuvosre.hu -n és a www.facebook.com/bvcsenger közösségi média felületen érhetőek el.

A férőhelybővítést évek óta kiemelt feladatként kezeli a büntetés-végrehajtási szervezet. A tervek szerint a 49. számú főúttól 1 km-re található csengeri büntetés-végrehajtási intézet 2024 őszére épülhet meg 5 és fél hektár nagyságú területen, modern, tartós és környezetbarát építészeti megoldásokkal kialakítva. A fogvatartottak számára ebben a börtönben is megteremtik a tanulási és a munkáltatási lehetőségeket: az intézet területén egyebek mellett több oktató helyiség és két munkacsarnok is megépül. A beruházással nem csak férőhelyeket, de munkahelyeket is teremtenek, hiszen az újonnan épülő börtön működtetéséhez közel 700 munkatársra lesz szükség. Ennek érdekében Csengerben toborzó irodát is nyitottak az érdeklődők számára. Az új felszerelők oktatása is elindult már, négy osztály kezdte meg az alapfokú büntetés-végrehajtási tanulmányait.

A felvételi eljárás és a 14 hetes alapképzés helyben, Csengerben van, ugyanakkor fontos, hogy a tanulók már annak kezdetétől, az oktatás teljes ideje alatt teljes bért kapnak. A munkakörök rendkívül színesek, hiszen a felügyelőtől kezdve az orvoson, a pszichológuson át sokféle szakterület szakembere tud elhelyezkedni.

A csengeri toborzásról több információ a www.facebook.com/bvcsenger közösségi média felületen található, illetve a toborzóirodában is kérhető részletesebb tájékoztatás: 4765 Csenger, Hősök tere 2., a telefonszám: 06-30/394-4851.