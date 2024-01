Véget ért a téli szünet, a szülőknek a meghosszabbított szabadság, hétfőtől minden visszatér a régi kerékvágásba. Ami nem változott, hogy a rend­őrség és a polgárőrök is fokozottan figyelnek arra, hogy minden gyermek épségben megérkezzen a tanintézménybe és a kicsengetés után haza, s lehetőség szerint a szülők se balesettel indítsák a hetet.

– A polgárőrök ott lesznek az iskolák környékén a forgalmasabb kereszteződéseknél, és a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök is vigyázzák a biztonságos közlekedést. Ahol jelzőlámpa segíti a gyalogos-átkelőhelyen történő átkelést, ott könnyebb az iskolások és szülők dolga, de a figyelmetlenség, sietség, kapkodás nagyon komoly veszélyforrás – mondta lapunknak Koncz László alezredes.

Veszélyes a sietség

– Most is arra számítunk, hogy a téli szünet utáni iskolakezdésre nem feltétlenül sikerül felkészülni a szülőknek, még akadozik az időzítés, ezért késve indulnak, kapkodnak, ha valamit elfelejtettek, visszafordulnak, majd próbálnak mégis időben úgy beérni a gyerekkel az iskolába, hogy akár a KRESZ szabályait is megszegik – utalt a sokéves tapasztalatra a vármegyei rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. Legfontosabb tanácsként azt mondta: ne rohanjanak, megfontoltan, a szabályokat betartva közlekedjenek. Számítsanak a megnövekedett forgalomra, inkább öt perccel hamarabb induljanak.

Minél közelebb a bejárathoz

– Nagyon sok szülő legszívesebben az iskolapadig vinné kocsival a gyermeket, mindenképp a bejárathoz legközelebb akar megállni, de sajnos előfordul, hogy nem a biztonságot jelentő járda felőli oldalon, hanem az úttestre nyíló ajtón szállítja ki a csemetéjét. Ez a lehető legveszélyesebb helyzet, főleg, ha a várható csúcsforgalomra és sietségre gondolunk – emelt ki egy baleseti helyzetet az alezredes, aki arra kér mindenkit, a késés soha ne legyen a sietség oka.

– A gyermek, ha csúszásban van, késsen inkább pár percet, minthogy baleset érje, vagy ő okozza azt! – hangsúlyozta Koncz László, s külön kitért a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek következetes használatára.

Fokozott figyelemmel!

Koncz László

Fotó: Pusztai Sándor

– A szabálytalan megállás, a veszélyes helyzetet teremtő parkolás sem megengedett. Szeretnénk, ha a szülő megértené, megtanulná, nem így teremt biztonságot – magyarázta az alezredes, aki a parkolással kapcsolatban kifejtette: a legtöbb intézmény közelében van kialakított parkoló, az pedig, hogy a kocsitól az iskola bejáratáig el kell sétálni, nem gond, ha időben elindultak – magyarázta Koncz László.

– Szerencsére a diákok alapvetően tisztában vannak a közlekedési szabályokkal, de a szünet után még lazábbak, elkalandozhat a figyelmük, és nem biztos, hogy mindig a legrövidebb utat választják. Ezért kell nagy figyelem az autósoktól, a vezetőknek fel kell arra is készülniük, hogy bármikor felbukkanhat, kiléphet egy gyerek a járművek takarásából, az autóbusz mögül, leléphet a járdáról, vagy kerékpárral, e-rollerrel szinte a semmiből is előtűnhet pár pillanat alatt – sorolta a baleseti lehetőségeket az alezredes.

Óvatosan, körültekintően

– A felső tagozatosoknak, középiskolásoknak, akik kerékpárral, e-rollerrel közlekednek, nemcsak a saját biztonságukra, hanem a közlekedés többi szereplőjére is figyelniük kell – hangsúlyozta Koncz László. Kitért a közlekedés legvédtelenebb szereplőire is, s mint fogalmazott, a gyalogosoknak főszabály szerint a gyalogos-átkelőhelyen elsőbbségük van, de csak akkor, ha azt meg is kapják. Mindig győződjenek meg arról, hogy biztonságosan leléphetnek-e az úttestre, erre pedig a szülők is figyelmeztethetik a gyermeküket.

– Kérjük a járművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel! Tartsák be a szabályokat, adják meg az elsőbbséget, hiszen ez az egyik főbb baleseti ok. Figyeljenek az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákra, a sebességhatárra, a követési távolságra. A nagyobb kereszteződésekbe csak úgy hajtsanak be, ha biztosan átérnek, mert a csomópontba beragadt járművek okozzák a legnagyobb reggeli és délutáni dugókat, az pedig senkinek sem érdeke, hogy balesettel, anyagi kárral, rosszabb esetben személysérüléssel indítsa az évet – jegyezte meg az alezredes.