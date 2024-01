A 69 éves férfit rokonai és a rendőrség keresi a Sóstói erdő környékén. A bácsira jellemző, hogy nehézkesen közlekedik, bal karját pedig mindig maga előtt tartja.

„Lehet, hogy hozzám indult el..."

László lánya, Dóra a Borsnak elmondta, hogy már máskor is elment otthonról az édesapja, de egy nap alatt mindig hazakerült. Volt azonban olyan, hogy késő este indult útnak Dórához, aki Nyíregyházán lakik. Ekkor azonban elesett és egy autós segített neki hazatalálni.

Az az érzésem, hogy most is hozzám indulhatott el és esetleg felszállt egy buszra. Azt azonban nem tudom, hogy melyik irányba mehetett, vagy hol szállhatott le. Sajnos édesapám már mentálisan nincs a legjobb állapotban, demenciában szenved, amire ha nem szedi a gyógyszereit akár életveszélybe is kerülhet

– nyilatkozta Dóra, aki az eltűnés óta felvette a kapcsolatot a rendőrséggel és egy eltűnteket kereső egyesülettel is, akik január 29-én, hétfőn a levegőből is végig pásztázzák a környéket, majd kedden kutyákkal folytatják a keresést. Az édesapa Nyíregyháza külterületén él, nem messze a sóstói erdőtől, a város Kótajhoz közelebb eső részén.

– Valószínűleg sétabottal van, de az is lehet, hogy azt már elhagyta valahol. Szemmel láthatóan nagyon nehézkes a mozgása és a bal karját mindig maga előtt tartja, mert egy korábbi stroke-ból nem épült fel teljesen. Az egyik kezén az ujjpercekre számok vannak tetoválva, piros kabátban és piros baseballsapkában tűnt el – adott személyleírást Dóra ősz hajú, kb. 173 cm magas, 75 kilós, szakállas édesapjáról.

„Halhatatlan, aki mindent túlél"

Dóra nagyon bízik benne, ahogy eddig is, úgy édesapja most is jól van. Állítása szerint soha nem volt olyan probléma, amiből László ne került volna ki szerencsésen. Most is ebben bízik.

– A demenciára édesapám gyógyszereket szedett, amiket napok óta nem vette be, így nem tudom milyen állapotban lehet. Az én szememben azonban ő halhatatlan, aki mindent túlél. Bízom benne, hogy most is így van – mondta a Borsnak Dóra, aki már a nyíregyházi kórházba is telefonált, de eddig nem vitték be hozzájuk Lászlót. Hétfőn a busztársaságot is felkereste, hátha látták őt felszállni egy buszra.

Apa, gyere haza! Kérj segítséget, hogy hazajuss!

– üzent Lászlónak Dóra, aki minden nap járt apukájához és gondoskodott jóllétéről. Lászlónál nála vannak az iratainak fénymásolatai is egy zöld irattartóban, így ha valaki látja őt, tudja igazolni magát.

A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyével, vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik az hívja a rendőrséget, vagy László lányát, Dórát a fenti posztban található telefonszámon.