Volt férje, Róbert házába menekülhetett korábban a bántalmazó új párjától az a nyíregyházi anya, akit brutálisan agyonvert élettársa néhány napja. A férfi napokig magára hagyta közösen nevelt gyerekeiket a nő holttestével. Úgy tudjuk, a testvérek egyike, egy 8 év körüli kislány telefonált a rendőröknek, hogy nem tudják felébreszteni nevelőanyjukat. Ráadásul napokig úgy jártak haza az iskolából, hogy a meggyilkolt nő az egyik szobában feküdt.

Végül a férfi is bejelentést tett, de nem adta fel magát, úgy tudjuk lánya házában fogták el.

A gyerekek a sokkoló trauma után vér szerinti anyjukhoz kerültek. A Nyíregyháza közeli településen, ahol a nő korábban férjével élt, szinte mindenki tudta, hogy a férfi, akivel összeköltözött, rendszeresen megveri.

Úgy tudjuk Judit egy éve élt együtt gyilkosával, de még két héttel a meggyilkolása előtt is Nyírteleken látták, exférje otthonánál.

Egy ideje azonban már nem látták. Információink szerint a nőnek saját gyerekei is vannak, akikről lemondott, új élettársa unokáinak nevelését azonban vállalta. Korábban pszichiátrián is kezelték, ismerősei szerint ezt a verés okozta. Néhány éve arról írt bejegyzést közösségi oldalán, hogy attól fél, nem éri meg a születésnapját.

Gyilkosa őrizetben van, halált okozó testisértés miatt hallgatták ki, úgy tudjuk hétfőn letartóztatják. A rendőrök a nyomozás érdekeire hivatkoztak, vasárnap sem nyilatkoztak a gyilkosság részleteiről. - olvasható és látható a tenyek.hu facebook oldalán.