– Az egyik fő baleseti ok a figyelmetlenség, s nem tudjuk eleget hangoztatni, valamint a KRESZ is egyértelműen leírja, hogyan kell a járművezetőknek a gyalogos-átkelőhelyet megközelíteniük, illetve a gyalogost megillető elsőbbséget biztosítaniuk. A kijelölt átkelőhelyekhez közeledve – melyre általában közúti jelzőtábla és útburkolati jel is felhívja a figyelmet – a sebességet mindenképpen csökkenteni kell, és adott esetben meg is kell állni! – nyomatékosította az alezredes. Kiemelte, hogy a többsávos úttesten az átkelőhely előtt megálló jármű mellett elhaladni semmiképpen sem szabad, meg kell állni, és csak akkor lehet továbbmenni a járművel, ha a gyalogos elsőbbségét az nem sérti.