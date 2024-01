Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a tiszaberceli egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Lóvontatású kocsifecskendővel kezdte csaknem 100 évvel ezelőtt a Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Testület a munkáját

A Dadaifelsői járás tűzrendészeti felügyelőjének 1928. december 4-én kelt, a járás területén lévő községek tűzrendészetéről, valamint működő tűzoltó testületeiről szóló főszolgabírónak tett jelentésében a Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Testület megalakulásként 1926. május 30-át jelölte meg. A megalakulás után két évvel az egylet parancsnoka Veress János segédjegyző volt. A testület egy tiszttel és 21 tagú legénységgel működött, 1 főnek volt egyéni felszerelése a többiek csapat felszereléssel rendelkeztek.