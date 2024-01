Nagydobos. Döbbenten és értetlenül állnak a nagydobosiak a vasárnap éjszakai gyilkosság előtt, hiszen semmi előjele nem volt egy ilyen drámának. A police.hu hétfői közleménye szerint a nő január 21-én este otthonukban családi veszekedés során mellkason szúrta élettársát és ennek következtében a férfi a helyszínen életét vesztette. A szabolcsi nyomozók a bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek és elfogták a feltételezett elkövetőt. A rendőrök a gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

Normális életet éltek

Nagydobos polgármesterét, Kovács Gábort is sokkolta a hír, hiszen nem volt semmilyen problémájuk a családdal, és a három kisgyermekükkel sem. Normális életet éltek, a gyerekek is jártak szépen iskolába és óvodába. A 21 éves áldozat rendszeresen eljárt dolgozni a fatelepre, rendezett körülményeik voltak, nem kértek közmunkát és segélyt sem.

– Hétfő reggel, amikor beértem a hivatalba, akkor még úgy tudták, hogy öngyilkosság történt, de fél óra múlva már hívtak a rendőrségtől, hogy gyilkosság miatt nyomoznak. A gyermekek most a nagymamánál vannak elhelyezve, az egyik alsó tagozatos iskolás, a másik kettő óvodás. Beszéltem a Családgondozó Intézet munkatársával, és nekik sem volt kapcsolatuk a családdal, azaz nem volt probléma a gyerekekkel, semmilyen jelzés nem jött sem a családtól, sem a családról. Bár én csak tizenegy éve vagyok polgármester, de tudom, hogy több mint húsz éve biztos hogy nem történt ilyen durva bűntény. A legutolsó döbbenetes tragédia, amire emlékszem, az volt, amikor több mint húsz éve egy 10 éves fiatal gyerek a saját kertjükben felakasztotta magát – részletezte a polgármester, és megjegyezte: apróbb lopások, betörések fordultak elő Nagydoboson eddig, úgyhogy ez az erőszakos eset sokkol most mindenkit, és még az indítékot sem lehet tudni.

Az áldozattal együtt járt dolgozni minden nap Jónás Imre, aki elmondta, hogy pénteken még hazahozta a munkából. Jóravaló, dolgos, csendes fiatalember volt, nem tudja, mi történhetett, semmilyen előjele nem volt a tragédiának. – A munkáját is rendesen elvégezte, mint fűrészes. Mind a kettő rendes ember, szinte minta családot alkottak, ezért is érthetetlen, ami történt – fogalmazott Jónás Imre.

Felfoghatatlan eset

A tragédia helyszínére érve csend fogadott bennünket az utcában, szinte érezni lehetett a visszafojtott döbbenetet. A szomszédban lakó férfi a kerítésen át mesélte el, hogy a gyanúsított a húga, de már három éve nem volt náluk, pedig csak pár méter választja el őket, de az áldozattal jó volt a kapcsolata.

– Tiszta szívemből sajnálom, mert egy nagyon jó vágású fiatalember volt. Pócspetriben dolgozott a fatelepen, családcentrikusnak ismertem, a három gyerek közül kettő volt közös, nagyon okos, szép gyerekek. A legkisebbet mindig úgy hívta az apja, hogy: gyere már, te kis öreg – mesélte viccesen, de kissé megtörten a szomszéd. – Este, amikor jött a mentő szirénázva, először azt hittem, hogy a húgomhoz jönnek, mert kissé beteges. De hallottam, hogy a fiú nevét kiabálják, így akkor gondoltam, hogy vele lehet valami. Négy autóval, mikrobusszal voltak itt a rendőrök, hajnal fél négy körül mentek el – mondta a férfi, és hozzátette: minden családban előfordul veszekedés, de egy ilyen kegyetlenség felfoghatatlan.