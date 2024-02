Az érzelmek kifejezéséhez nincs szükség Valentin-napra, a szeretet egy nappal február 14-e után is szeretet – ám hogy ez egy tárgyaláson bizonyosodjon be, nem éppen szokványos. Márpedig a Nyíregyházi Törvényszéken csütörtökön a sértett, akit a korábbi élettársa szíven szúrt, azt kérte: a bíróság ne ítélje el a nőt.

Elérte a szívburkot

A vádirat szerint D. A. J. és K. K. 2020-ban Bicskén ismerkedtek meg egymással, majd Nyíregyházára költöztek. A nő sokat ivott, emiatt rendszeressé váltak köztük a veszekedések, 2022 márciusában pedig a férfi közölte a párjával, hogy elhagyja. A nő 19-én egy téren nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd hazament, ahol a szakítás miatt kialakult vita közben magához vett egy kést és azzal fenyegette a férfit, hogy ha elhagyja, öngyilkos lesz. K. K. megpróbálta kivenni a kést a kezéből, nehogy kárt tegyen magában, s eközben a vádlott szívtájékon szúrta. D. A. J., látva a sok vért, megijedt és értesítette a mentőket – a férfin a kórházban életmentő műtétet hajtottak végre. Az ügyész, dr. Halász Ágnes elmondta: a közepes erejű szúrás elérte a szívburkot és behatolt a bal kamrába, a férfi pedig életveszélyes állapotba került, s csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy nem halt bele a késszúrásba. Ha a nő beismerte volna a bűnösségét és lemondott volna a tárgyaláshoz való jogáról, indítványa szerint két év szabadságvesztésre kellett volna ítélni, öt évre felfüggesztve – ám a nő azt mondta, véletlenül szúrta meg az élettársát.

Részeg volt, nem emlékszik

Dr. Gál Anikó törvényszéki bíró ezért az ügyet tárgyalásra utalta, amit az előkészítő ülést követően azonnal el is kezdett.

D. A. J. a kihallgatásán azt mondta, a kis híján végzetessé vált napon annyira részeg volt, hogy nem sok mindenre emlékszik. – Nagyon sok pálinkát ittam, mellé bort és sört, és csak azt tudom, hogy veszekedtünk. Szakítani akart velem, én pedig elővettem egy kést: vagdostam a csuklómat, mert öngyilkos akartam lenni. Korábban is történt ilyen, s olyankor mindig kicsavarta a kezemből a kést; most is ez történhetett, s valahogy e közben szúrhattam meg. Magamon kívül senkinek sem tudnék ártani, neki sem: nagyon szerelmes voltam belé, és ez a mai napig így van – mondta.