A letartóztatását indítványozta az ügyészség annak a férfinak és társának, akik az elmúlt hónapokban több ismerősüket is gyógyszerrel kábítottak el, majd elvették értékeiket.

A megalapozott gyanú szerint a negyvenes éveiben járó férfi először az elmúlt év áprilisában, nyugdíjosztás idején kínálta meg az első sértettet annak lakásán alkohollal. Egy felbontott sört adott át a neki, amelybe a közismert nyugtatót összetörve szórta bele. Pár perc elteltével a sértett szédülni kezdett, hirtelen álmosság tört rá, el is aludt úgy, hogy csak másnap délben ébredt fel. A gyanúsított a sértett kabátjának zsebéből elvette a nyugdíját, amely 240 ezer forint volt – ismertette a vármegyei főügyészség szóvivője.

Egyéb jövedelmük nem volt

– Tavaly év végén, és az idén januárban folytatta az ilyen bűncselekmények elkövetését a gyanúsított – mondta el dr. Szilágyi László. – Egy ismerősét azzal kereste fel, hogy borral kínálja meg, de az italba előzőleg belekeverte a korábban is használt nyugtatót. A sértett élettársa látta, hogy a bor felszínén úszik a fehér por, ezért abba ugyan belekortyolt, de a többit kiöntötte, míg az alvó élettársának nem is adott belőle. A gyanúsított az alvó sértetthez is odament, az ágya körül téblábolt, és ellopott több értéktárgyat is mellőle.

Az idén január 12-éig további két nyugdíjast keresett fel a gyanúsított azzal, hogy a nyugtatóval kevert itallal megkínálja őket, és ekkor már társa is volt, aki segített neki ebben. Mindegyik sértettől a nyugdíját és egyéb értékeit vették el. Egyiküktől a leitatása nélkül vették el az élelmiszerét, amit egyikőjük a helyszínen el is fogyasztott.

Az ügyészség azért indítványozta a kifosztásokkal gyanúsítható két férfi letartóztatását, mert sorozatjelleggel követték el a bűncselekményeket, így tartani lehet attól, hogy szabadlábon a megélhetésüket további bűncselekmények elkövetésével biztosítanák, hiszen egyéb jövedelmük, munkahelyük nincs. Az is indokolta a letartóztatásukat, hogy tisztázni kell a történteket, további személyeket kell kihallgatni, akiket szabadlábon befolyásolhatnának a gyanúsítottak a vallomásuk megtételében. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértett, és a többszörösen büntetett előéletű, a bűncselekmények elkövetésében vezető szerepet játszó gyanúsított letartóztatását el is rendelte, míg társát szabadlábra helyezte, mivel ő beismerő vallomást tett. Az ügyészség ez ellen fellebbezett – tette hozzá dr. Szilágyi László.