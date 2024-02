Jelenleg három aktív rendőrló tartózkodik a Caballus Lovasmajor területén, és három nyugalmazott.

– Szabi a harmadik, akit öt évvel ezelőtt vontak ki a szolgálatból, és egykori járőrtársa szintén megvásárolta, majd később a lovasmajor tulajdonosára bízta. Ő most 24 éves, és természetesen ő is somogysárdi – vázolta Márton Miklós. – Vele is szoktunk foglalkozni, de most inkább hagyjuk pihenni, mert elkezdett sántikálni, és fel is dagadt a lába. Szerintem a kifutón bicsaklott meg a sárban, remélem, hamarosan rendbe jön.

A két lovas rendőr hetente legalább háromszor megfordul a Caballus Lovasmajorban.

– Mióta megvásároltuk a lovainkat, szabadidőnkben is ki szoktunk jönni hozzájuk. Ilyenkor egymással is egyeztetünk, és általában együtt érkezünk, de egymagunkban is rájuk nézünk – magyarázta Tamás Ágnes Katalin. – Hálásak a törődésért, mi pedig a tulajdonosnak tartozunk köszönettel a lehetőségért, mert a lovaink itt érzik igazán jól magukat. Együtt lehetnek a társaikkal, minket pedig gyakrabban látnak, mint korábban. A viselkedésükből arra következtetünk, hogy megbékéltek ezzel a helyzettel, bár Rontásnak alapvetően nagyon nyugodt a természete. Az egyik terepgyakorlaton konkrétan előtte pukkant szét egy füstbomba, és meg sem rezdült. Jó volt vele szolgálni, mindig vigyázott rám.

– Ezt én is elmondhatom Puccosról – vette át a szót Márton Miklós. – Megbízható, jó szolgálati ló volt, de nem szívesen beszélek róla múlt időben, és nem is tudok úgy tekinteni rá, hogy ő immár a tulajdonom. Mi társak voltunk és vagyunk, úgyhogy azok is maradunk.

SZ. Z. J.