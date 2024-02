Egyetlen fecskendő és tagtoborzás

Egy darab taliga fecskendővel indult az első önkéntes tűzoltó csapat. A község elöljáróinál a főjegyző elérte, hogy egyenruhát is vásároljanak, melynek eredményeként 24 fehér színű öltönyt vettek az egyesület tagjainak. Csorba főjegyző ebben a ruhában járta a falut és végzett tagtoborzást. Munkájának eredményeként kisiparosok, kiskereskedők mellett, mezőgazdasági dolgozók is tagjai lettek az egyesületnek. Megalakulási ünnepségükön zászlót avattak. Háromtagú vezetőségükben Vitéz Csorba Ferenc főjegyző, mint parancsnok, Zahonyai Ferenc adóügyi jegyző, mint helyettes és Végh Gyula kovácsmester, mint szertáros kaptak bizalmat a tagoktól.

Elméleti és gyakorlati képzés

1926-ban a község elöljárói megvásárolták az első ló vontatta, kézi hajtású fecskendőt 500 literes lajtos kocsival. Első versenyüket ezzel nyerték meg Újfehértón. Az egylet tagjai rendszeres elméleti és gyakorlati képzésen vetten részt. 1928-ban egy helyi tűzesetnél 6 lakóház égett a hozzátartozó gazdasági épületekkel együtt. A tűzesetnek négy sérültje volt, ebből két bökönyi önkéntes tűzoltó, Kertész János és Végh Gyula.

Az 1956-os forradalom után újjá alakult az egyesület és 1958-ban Bököny Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven be is jegyezték. Parancsnokaik voltak: Szabó József, Dobos József, Farkas János, Nagy János, és jelenleg Dalanics Péter. Az egyesület fejlődése folyamatos volt és számos esetben az új technikai, műszaki vívmányok is megtalálhatók a felszerelésükben. Az első robbanó motoros lengyel szivattyút 1979-ben követte az NKD típusú, majd a ZUK tűzoltó járművet felváltotta a jelenlegi gépjárműfecskendő. A tagok most is továbbképzéseken vesznek részt, versenyeken mérik össze erejüket a többi egyesülettel. Önkéntes munkájuk példaértékű, hasznos részük van a települési feladatok ellátásában.

2012. október 31-én az egyesületet összevonták a polgárőrséggel, így a neve Bökönyi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az egyesület elnöke Kovács Tibor, parancsnoka Dalanics Péter.