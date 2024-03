Belevág a nyakába egy széttört tányért, ezzel fenyegette meg nevelőjét egy 16 éves lány a tiszadobi germekotthonban. A tinédzser többször is halálosan megfenyegette nevelőjét, amiért nem akarta elengedni a faluba csavarogni. Egyszer például azt is mondta neki, hogy megkéseli és tepsibe rakja. A lánynak már több büntetőügye is volt, most javítóintézetbe kerülhet.

Forrás: tenyek.hu