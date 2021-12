– Tizenöt év alatt százötven jelöltet állítottunk, az idei díjazottakkal együtt negyvenöt Prima-díjat, kilenc különdíjat és hat közönségdíjat adtunk, adunk át. Milyen gazdag merítés, mennyi tehetséges, kiváló ember alkot, teremt és mutatja meg magát hazánknak e tehetségekben, szellemi óriásokban mindig is bővelkedő vidékén. Itt érdemes a múltra és a közelmúltra is visszatekintenünk, hogy kit, kiket is adott a sokszor mostohagyermekként kezelt Szabolcs, Szatmár és Bereg a nemzetnek, a hazának – mondta Czomba Csaba, aki a teljesség igénye nélkül megemlítette nemzeti himnuszunk szerzőjét, Kölcsey Ferencet, Benczúr Gyulát, a magyar akadémikus történelmi festészet kiemelkedő alakját, de méltatta Záhony szülöttének, a munkájában Kisvárdán kiteljesedő dr. Béres Józsefnek szellemi örökségét is.