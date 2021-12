A nagy érdeklődést jelzi, hogy még a Dunántúlról is érkeztek alkotások. A zsűri a pályamunkákat arany és ezüst minősítés odaítélésével értékelte. A beérkezett rajzokat az oktatási intézmény aulájában mindenki megcsodálhatta. Bemutatkozott a bábcsoport is, az izgalmas előadást követően a kis vendégek kezükbe is vehették a bábokat, valamint játszhattak is azokkal.