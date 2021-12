– A vendégeknek is nehéz időszak lesz a mostani, nekünk pedig még inkább, hiszen nem túl komfortos egész nap maszkban dolgozni. Nyáron egy ebédeltetés után alig vártam, hogy a pihenőidőben levegyem a maszkot, teljesen kiszáradt a szám, dehidratált voltam, a kollégáim is ugyanerre panaszkodtak. Abban bízunk, hogy a járványhelyzet javulásával a korlátozásokat feloldják. Most ezt a világot éljük, alkalmazkodunk, mást nem tehetünk... – jegyezte meg a vendéglátós.