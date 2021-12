Van még teendő

Szőke Zoltán, Tiszavasvári polgármestere lapunknak elmondta, a gyerekek immár egy modern épületbe járhatnak, ami teljesen megújult.

– Az épület gépészeti rendszerét, a csoportszobákat teljesen felújítottuk, kicseréltük a vizesblokkokat. Vadonatúj bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat szereztünk be, az óvodai eszközök és játékok is a minden elvárásnak megfelelnek. Az óvoda informatikai és hangtechnikai berendezésekkel is gyarapodott, ahogy a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartottuk. Ennek megfelelően napelemrendszert építettünk ki, korszerűsítettük a fűtést, kicseréltük a nyílászárókat, az épület pedig teljes szigetelést kapott. Teljesen akadálymentes az intézmény, és nem véletlenül mondtam, hogy a megújulás az alapoktól a tetőig tart, ugyanis a régi tetőszerkezetet is újra cseréltük – részletezte a felújítás elemeit a város polgármestere. Szőke Zoltántól azt is megtudtuk, hogy nem állnak meg a fejlesztések, hiszen további beruházásokat terveznek a jövőben.

– Szeretnénk egy 50 szobás gyógyszállót építeni, rendbe tesszük a település úthálózatát, a belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszert, továbbá a hátrányos helyzetűeknek is indítottunk egy komplex felzárkóztató programot. Az a célunk, hogy Tiszavasvári a megye egyik színfoltja legyen, és igazi járási központtá válhasson – ismertette a jövőbeni terveket Szőke Zoltán.

Az átadóünnepségen az óvoda nyugalmazott intézményvezetőjének munkáját is elismerték. A Vasvári Pál Kitüntető Díjat és oklevelet a város polgármestere adta át Opre Antal Csabánénak.