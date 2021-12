Augusztus elseje óta a Nyíregyházi Egyetem is az úgynevezett modellváltó egyetemek közé tartozik, a fenntartásáért pedig a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és az ehhez tartozó kuratórium felel. A modellváltáshoz egy új finanszírozási rendszer is társul – ennek részleteiről dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes, intézetigazgató beszélt lapunknak egy, a napokban megrendezett szakmai rendezvényen. Elmondta, a Nyíregyházi Egyetem jövőbeni támogatása attól is függ, hogy milyen mértékben sikerül erősíteni a regionális megtartóerőt, azaz a végzett hallgatók közül hányan maradnak a régióban és vállalnak munkát a helyi cégeknél, vállalkozásoknál, intézményeknél.

Ismerősként csatlakozhatnak

Dr. Kovács Zoltán rámutatott, ebben nagy szerepe lehet a duális és a kooperatív képzésnek is.

– Elsődleges célunk, hogy a térségben dolgozzanak és helyezkedjenek el azok a hallgatók, akik itt végzik a tanulmányaikat. Ennek elérését nagyban tudják segíteni a duális és a kooperatív képzéseink, hiszen a hallgatók már ismerősként csatlakozhatnak a céghez a diploma átvételét követően – említette a rektorhelyettes. Hozzátette, az agrárképzés területén a regionális megtartóerő mértéke nyolcvanszázalékos, de a pedagógusképzésben is magas. Az a cél, hogy a többi képzésnél is növekedjen ez az indikátor.

– Fontos feladatunk, hogy a duális és a kooperatív képzési formáinkról naprakész információt szerezzenek a vállalatok és a hallgatók – közölte dr. Kovács Zoltán, akitől megtudtuk azt is, hogy jelenleg hét (2015-től a gépészmérnöki, 2016-tól a közlekedésmérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki és a gazdálkodás és menedzsment, 2018-tól a mezőgazdasági mérnöki és a programtervező informatikus, 2020-tól a járműmérnöki) szakon folyik duális képzés.

A rektorhelyettes beszélt lapunknak egy másik, a finanszírozásukat meghatározó indikátorról is, ez pedig a lemorzsolódás csökkentése. Elmondta, kidolgoztak több olyan programot, amikkel visszaintegrálhatják a korábban lemorzsolódott hallgatókat, vagy a „veszélyeztetetteket” a rendszerben tarthatják.

– Felzárkóztató kurzusokat szerveztünk, főként az első évfolyamon, de a felsőbb éveseknek is. Főként azokból az ismeretkörökből, melyek a lemorzsolódás szempontjából kritikusak. Oktatói mentori rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be minden duális szakon, hogy segítsük az elsőéves hallgatókat. A halmozottan hátrányos helyzetű diákok is lehetőséget kaphatnak arra, hogy a duális képzésben részt vegyenek. Kidolgoztunk számukra egy támogatási és ösztöndíjrendszert, valamint felállítottunk egy úgynevezett Ösztöndíj Pályázati Bizottságot is a hatékony működtetés érdekében – sorolta dr. Kovács Zoltán, aki szerint 2019 és 2021 között a hat duális szakon 119 duálisos hallgatónak nyújtottak támogatást, összesen 7,7 millió forint összegben.

Borítókép: A duális képzésben tanuló hallgatók a diploma megszerzése után maradhatnak a partnervállalatnál | Illusztráció: KM-Archív