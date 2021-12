Nem mindegy, mit teszünk a kosarunkba! Egyre többen vásárolnak tudatosan biominősített termékeket, és bármilyen furcsán is hangzik, van olyan háziasszony, aki nem rest összeszedni a karácsonyi fogásokhoz a minőségi, ellenőrzött és helyi termékeket.



A nyíregyháziaknak könnyű dolguk van, nem kell messzire menniük, ha a helyit szeretnék előnyben részesíteni, akár otthonról a fotelból néhány kattintással beszerezhetik az almát, diót, káposztát, és friss húsokat a Nyíregyházi Kosár Közösség online oldaláról, ahol igazi karácsonyi meglepetésre is számíthatnak a vásárlók.



Ünnepi menü helyi termékekből



– Az idei újdonságunk a biodinamikus termesztési móddal előállított Demeter-védjegyű alma. A vállalkozó a legmagasabb szintű termesztési móddal 17 hektáron termeli a ropogós pirosat, amit mindenki számára megfizethető áron kínál a termelő. A magas beltartalmi értékkel bíró gyümölcs magában, sütéshez, salátákban is príma – mondta Palicz Ildikó, a Kosár Közösség egyik vezetője. Hozzátette, a karácsony előtti rendelésekkel sokféle igény befutott hozzájuk: húsokat, zöldségféléket, gyümölcsleveket, mézet, lisztet, fűszereket, pékárut vittek tőlük. Amikor arról kérdeztük, növekedett-e észrevehetően azok száma, akik a helyi termékekhez ragaszkodnak, azt felelte, ez egy hosszú folyamat, ahogyan a tudatos fogyasztó átirányítja figyelmét a saját környezetében elérhető minőségi termékekre, és azokat meg is veszi. Hozzáfűzte, nem éppen karácsony előtt nyerik meg a tudatos fogyasztásra az embereket, de nem árt ezen elgondolkodni akkor, amikor egyébként is többet költünk az átlagosnál.



– Hangsúlyozni kell, hogy ma már nincs nagy árkülönbség a multikban kapható termékek és a hazai között, s az ár csak az egyik szempont. Az emberek egy része már megértette, miért fontos a helyi termékeket választaniuk, mit nyernek azokkal. Azok a termelők, akik csatlakoznak hozzánk, a minőségből nem adnak lejjebb, mert piacot szeretnének szerezni, s velünk jól is járnak, mert levesszük a vállukról a saját marketing terhét. Mi pedig nemcsak a terméket reklámozzuk, hanem a mögötte húzódó társadalmi, ökológiai összefüggéseket is, és ez sokaknak tetszik – jegyezte meg Palicz Ildikó.