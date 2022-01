Hamarosan egy nemzetközi szépségversenyen képviselheti Magyarországot egy nagykállói édesanya és gyermeke. A hatéves Anthony Marchetti a közelmúltban a Little Miss World Hungary versenyéről hozhatta haza a legszebb kisfiúnak járó díjat, míg Nagy Melinda ugyanezen a megmérettetésen a legszebb anyuka lett.





Felfigyeltek rá



– A férjem, Anthony édesapja olasz, így sokáig Olaszországban éltünk. Még ott történt, hogy a kisfiamat másfél évesen felfedezték, és egy ottani ruhaüzlet arca lett – mondta el az édesanya.

– Bolognában voltunk néhány fotózáson, de akkor még nagyon kicsi volt és nem igazán kötötte le ez az egész, úgyhogy annyiban hagytuk. Idén mindhárman hazaköltöztük Magyarországra, majd egy hazai modellügynökség felfigyelt a kisfiunkra, így indult el a szépségversenyen.





Áprilisban rendezik meg



A kis Anthony végül megnyerte a többfordulós megmérettetés Budapesti döntőjét. A verseny felnőtt, „Lady kategóriájában” Melinda is indult: az édesanyja nevezte be, és végül győzött, elnyerve ezzel a legszebb anyuka címet. Korábban is szerepelt szépségversenyeken: a Debrecen, a Budapest és a Balaton Szépe szépségversenyen első helyezett lett. 2008-ban megnyerte a Miss Unio Face Magyarország arca versenyt, így képviselhette Magyarországot Londonban, ahonnan 3. helyezéssel térhetett haza.



A dubaji versenyt, ahol Anthony újra szerepel majd, eredetileg január 20-ára tervezték, azonban a járványhelyzet miatt elhalasztották – jelenleg úgy tűnik, hogy április 16-án rendezik meg. A hazai győzelmének köszönhetően Melinda is indulhat Dubajban egy modellversenyen, illetve Los Angelesben a legszebb anyukák között versenyezhet majd a nyáron.





Rappelni fog



– Anthony egy különleges produkcióval készül a nemzetközi fordulóra: olaszul fog rappelni – mesélte Nagy Melinda. – Az olasz mellett magyarul és angolul is beszél, és nagyon szeret szerepelni. Anthony remekül mozog a kifutón, szeretik a fotósok, és élvezi a rivaldafényt. Úgy gondolom, hogy a versennyel és a modellkedéssel magabiztosságot, önállóságot és nem utolsósorban új barátokat szerez – és természetesen csak addig csináljuk majd, amíg jól érzi magát ebben a világban.

Borítókép: Melinda és Anthony a Little Miss World Hungary versenyén | Fotó: Nagy Melinda archívuma