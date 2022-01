Hosszú hónapok, számos izgalmas, tanulságos és nem utolsósorban szórakoztató feladat megoldása, valamint egy rendkívül szoros döntő után tavaly júniusban kihirdették a Magyarság KicsiNagykövete megyei győzteseit. Az országos verseny főpróbájának szánt szabolcs-szatmár-beregi megmérettetésre 681 tíz és tizenkét év közötti kisdiák jelentkezett.

Az első fordulóból százan, a másodikból harmincan jutottak tovább, a Váci Mihály Kulturális Központban megrendezett fináléból pedig végül a vásárosnaményi Eötvös-iskola tanulója, Baksa Fruzsina került ki győztesen – a teljesítménye alapján őt választotta a kilenctagú zsűri megyénk KicsiNagykövetének. Kiosztották továbbá a kultúr- és agrárattasé címeket is: előbbivel a szintén a vásárosnaményi Eötvös diákja, Kósa Krisztián, míg utóbbival a Tiszaszentmártonban élő, s a záhonyi Árpád vezér-iskolába járó Poljovij Milán büszkélkedhet. A kis diplomaták azóta is szorgalmasan dolgoznak, konferenciák vendégei, intézményeket látogatnak, főzőversenyeken, falunapokon, vadászkiállításon vesznek részt, adományokat gyűjtenek a megye hátrányos helyzetű gyermekeinek.





Hatalmas az érdeklődés



Ahogy azt Strack Mária, a Magyarság KicsiNagykövete projekt ötletgazdája korábban lapunknak elmondta: a verseny hazánk tizenkilenc megyéjén és a fővároson túl öt határon túli, magyarok lakta régióra terjed ki, kapcsolatot teremtve a belföldi és külhoni gyerekek között. A szabolcs-szatmár-beregi főpróba sikere után nem volt kérdés, lesz-e folytatás.

– Már ősszel megkezdtük az országos verseny előkészítését. A kormányhivatalok és tankerületek támogatásával kiértesítettük a megye összes iskoláját, és kértük, hogy a tanárok segítsenek regisztrálni az 5–6. osztályos gyermekeknek. Bár számítottunk rá, hogy a pilotprojekt után nagy lesz az érdeklődés, minket is meglepett – és persze óriási örömmel töltött el –, amikor azt láttunk, hogy például közel kétezer Békés megyei, vagy több mint ezer borsodi kisdiák csatlakozott a megmérettetéshez – árulta el az ötletgazda. Hozzátette: a gyerekek a többfordulós, játékos versenyen megismerhetik szülőföldjüket, környezetüket, de a megoldásra váró feladatok során a hazaszeretet, a kultúra, a sport tisztelete és a család fontosságának érzése is elmélyül bennük.





Helyi kincsek



A tudáspróbához még lehet csatlakozni, de már elérhetőek az első forduló instrukciói. A versenyzőknek ezúttal is a magyar történelemre, irodalomra és műveltségi kérdésekre irányuló feladatokat kell megoldaniuk február 6-áig. Részt kell venniük a Karantén világ körüli út és a Karantén belső utazás bajnokságokban – a száz legjobb eredményt elérő diák pedig továbbjut a második, levelező fordulóba. Itt virtuális kalandra indulnak, amely során kiderül, mennyire ismerik a megyéjük és a lakóhelyük környezetében található értékeket és kincseket.

– A második etapban arra biztatjuk a kis versenyzőket, hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, barangolják be képzeletben a megyéjüket, merüljenek el anyanyelvük sokszínűségében, és talán ami a legfontosabb, kérjenek segítséget a családjuktól, idősebb ismerőseiktől – adott ízelítőt Strack Mária az izgalmas feladatból, amit február 9–20. között kell elkészíteniük a tanulóknak.





Példaképekkel találkozhatnak



A megyei döntőkben a legjobban teljesítő harminc diák mérkőzik meg, s mindeközben helyi hírességekkel, példaképekkel is találkozhatnak. A szabolcs-szatmár-beregi finalisták megismerkedhettek többek között Tóth Roland színművésszel, videóüzenetet küldött nekik Dzsudzsák Balázs válogatott labdarúgó, a döntőben fellépett Nagy Szilárd és Ragány Misa is.

A végső fordulókat, azaz a megyei döntőket a tervek szerint március elején rendezik meg. A kisdiákoknak egyéni és csapatfeladatokat is teljesíteniük kell, melyek során felmérik a készségeiket. A helyiekből álló kilenctagú zsűri pontozással dönti el, ki lesz a megye KicsiNagykövete és kik lesznek a KicsiAttasék.

– A március 27-ei országos döntőben, aminek Novák Katalin a fővédnöke, a megyei győztesek – köztük Fruzsi, Milán és Krisztián – küzdenek meg egymással a Magyarság KicsiNagykövete és a Magyarság KicsiAttaséja címért. A megmérettetést nagyszabású díjkiosztó gála zárja – ismertette Strack Mária, aki hiszi, hogy a verseny során a gyerekek gyökereket kapnak, hogy tudják, honnan jöttek, s legyen hová visszatérniük, és szárnyakat, hogy merjenek nagyot álmodni és megvalósítani azt.





