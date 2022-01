Néhány hónapja megható történetről számoltunk be lapunk hasábjain. Egy egyedül élő, beteges, idős hölgy írt nekünk, aki rendkívül rossz anyagi helyzetben éli mindennapjait.



A könnyeivel küszködött



– A betegségeim miatt rendszeres gyógykezelésre szorulok. Különböző ellátásokban részesülök, de rengeteg gyógyszert kell szednem. Hiába van közgyógyellátási igazolványom, a rajta lévő pénz hamar elfogy. Nemrégiben beadtam a recepteket a patikába, majd amikor a gyógyszerésznő mondta, mennyibe kerül, szomorúan válaszoltam neki, hogy bizonyos készítményeket – bár létfontosságúak – nem kérek. Meghallotta ezt a közelben álló negyven év körüli férfi, udvariasan megszólított, s kérte, hadd fizesse ő ki mindet. Ijedten, a könnyeimmel küszködve jegyeztem meg neki, hogy nem fogadhatom el.



– Kedvesen elhárította a tiltakozásomat, s hozzátette: ő ezt nagyon szívesen teszi. A gyógyszerésznő is megerősítette, fogadjam el nyugodtan. Mondtam neki, hogy legalább adja meg a címét, vagy én leírom neki az enyémet, és ha lesz pénzem, megadom a tartozásomat. Mosolyogva hárította el a kérésem, majd jó egészséget kívánva távozott – írta akkor Juhász Mihályné.



A cikkünk megjelenése után megkeresett minket Rácz Anikó, a Szabolcsi Angyalok segítőcsoport alapítója, hogy segíthessenek a nehéz helyzetben lévő hölgyön. A csoportot korábban már bemutattuk olvasóinknak, a koronavírus-járvány kezdetén támogatták az egészségügyi dolgozókat, és mindenkit, akinek segítségre volt szüksége.



A csoport alapítója lapunknak elmondta, többször is jártak Éva néninél, sok ember szeretetét vitték el az otthonába a csomagjaikkal.



– Volt olyan Angyalunk, aki a mosógépét szerelte meg, más sofőrszolgálatra jelentkezett, ha mennie kell orvoshoz. Többször vittünk neki élelmiszert, vitaminokat, karácsonyi asztaldíszt és terítőt, tisztító- és tisztálkodási szereket, ruhaneműt, könyveket, rádiót. Azt hiszem, ennél is fontosabb az odafigyelés, ugyanis a hölgy egyedül él. Többen is hívták a csoportból, néhányan személyesen is felkeresték. Hála a csodás Angyalaimnak, továbbra is lesz látogatója, nem engedjük el a kezét – hangsúlyozta Rácz Anikó.



Éva néni a családi tragédiák sorozata miatt egyedül maradt. A férje rákban hunyt el, gyermekét egy autóbaleset következtében vesztette el.



– A legutóbb nagyon beteg voltam, és 31 kilóra fogytam le. A vesebetegségem miatt leszázalékoltak, azóta sorban jönnek az újabb gondok. Régen a vendéglátásban dolgoztam, az életem akkor indult el a lejtőn, amikor a megmaradt rokonaim kiforgattak a vagyonomból. Miattuk odalett a ház és az autó, és hiába fordultam a bírósághoz, mindenemet elvették – mesélte Éva néni, aki jelenleg albérletben él, és ahogy csak tud, spórol, hogy kijöjjön a kevéske nyugdíjából. Rengeteg gyógyszert szed, melyeknek tetemesek a költségei, ezért gyakran előfordul, hogy a szükséges orvosságok közül is csak a legfontosabbakat váltja ki.



– Nagyon hálás vagyok az Angyaloknak, sok mindent kaptam tőlük. Az étkezésemre is nagyon kell figyelnem, mivel már két bélműtéten is túl vagyok, ezért nem mindegy, mit eszem. Nem szeretek segítséget kérni, de az elmúlt hónapokban annyira nehéz volt, hogy nem volt más választásom. Az élelmiszerek mellett a gyógyszerek ára is jelentősen emelkedett, ugyanakkor a gyógyszerész a patikában nagyon kedves, ha valamelyik orvosságból van olcsóbb alternatíva, akkor mindig azt javasolja nekem – tette hozzá.



– Az első találkozás megdöbbentő volt: Éva néni nagyon lefogyott, de a kezdeti döbbeneten hamar túllendültünk, hogy segíteni tudjunk. A szeretet, a társaság nagyon sok erőt ad neki. Nem kér tőlünk semmit, de a jelekből tudjuk, merre induljunk el. A hónap végén energiatakarékosra cseréljük a lakásában az égőket, és azon is dolgozunk, hogy a drága gyógyszerek kiváltásában segíthessünk neki – ismertette a terveket Rácz Anikó. A Szabolcsi Angyalok rendületlenül folytatják a munkát, hogy minél több rászoruló mindennapjait tegyék könnyebbé. Az adventi időszakban négy családot karoltak fel, élelmiszert, hasznos háztartási eszközöket, a gyerekeknek pedig karácsonyi ajándékokat vittek.