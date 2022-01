A maga nemében egyedülálló tárgy magasodik a főút közelében. Sőt, egyedül álló is egyben. Nincsen párja széles e hazában. A Nyírteleken található, megközelítőleg 10 méteres, gyakran világító keresztet nem lehet nem észrevenni. A 38-as főúton haladva, a Tokaji út mentén, az evangélikus templom előtt magára vonzza a figyelmet a feszület.

Napelemek a déli oldalon

– Sokan kérdezik magukban, egymástól és tőlünk is: miért van ott a kereszt? Mi a Filadelfia Evangélikus Egyházközségben fontosnak tartjuk a teremtett világ védelmét, így igyekszünk olyan megoldásokat keresni, amelyekkel csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. Már az épület maga is olyan koncepcióval épült, mely megfelelő hőszigetelést biztosít. Nemrégiben napelemrendszerrel láttuk el a tetőszerkezet déli oldalát, és tavaly a nyílászárókat is lecserélhettük a Magyar Templomfelújítási Programban – kezdte a felvilágosítást Malik Péter Károly, a Nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség lelkésze.

– A napelemekkel nyert energia biztosítja a villamos­energia-szükségletünket, azonban azt nem használtuk fel teljes mértékben. Egy normál elektromos fűtőberendezés nem gazdaságos, hiszen egy az egyben tudja hasznosítani a megtermelt energiát. Ezzel szemben a hőszivattyúk, melyek leegyszerűsítetten fordítva működő hűtőgépek, 3-4-szeres hatásfokkal képesek erre (1 kW elektromos teljesítményből 3–4 kW fűtésteljesítményt tudnak előállítani).

Nem mindegy, hogy melyik típust választja az ember, mert általában hideg időben már nem tudják ezt a hatásfokot teljesíteni. Szinte elénk jött az Octopus-rendszer, amit Magyarországon nemrégiben kezdtek forgalmazni. Ez a svéd szabadalom olyan, hogy akár mínusz negyven fokig képes hőt felvenni a környezetéből, és azzal a belső teret fűti.

Költséghatékony megoldás

Ez első hallásra hihetetlen, de az északi sarkkör közelében is – ahol ez nem ritka jelenség – kiválóan működik.

– Egy csőrendszerben közvetítőközegként magasnyomású gáz kering, melyet speciális szelepek a külső hőcserélő egységben hirtelen engednek kitágulni, ennek következtében mínusz negyvenkét fokra hűl le. Ezáltal képes az extrém hideg környezetből is hőt felvenni, amit egy kompresszor és egy belső hőcserélő segítségével bent át lehet adni a radiátorokban, padlófűtésben keringő víznek. A kompresszor az, amely elektromos teljesítményt vesz fel, és a rendszer (jól kihasználva a fizika termodinamikai összefüggéseit) 3-4-szeres hatásfokkal hozzájárul az épület fűtéséhez. Reményeink szerint a meglévő gázkazán mellett az épület fűtésienergia-szükségletének felét tudja biztosítani. Környezettudatos és költséghatékony megoldásról van szó.

A szükséges felvezetés, háttér-információ után továbbra is adott a kérdés: mit keres ott a hatalmas kereszt?

– Az Octopus alapesetben egy körülbelül két méter magas, nyolckarú külső hőcserélőt alkalmaz. Svédországban – ahol a népesség túlnyomó többsége evangélikus vallású – a gyülekezetek kérésére ezt a nyolckarú hőcserélőt kereszt alakban is legyártották. Nagyon megörültünk, amikor láttuk, hogy létezik egy ilyen. Éltünk a különleges lehetőséggel, hogy Magyarországon elsőként álljon ilyen kereszt, a nyírteleki templomunknál. A kereszttel nyert energia adja nekünk az otthon melegét. Fontos szimbólum ez, hiszen a világtörténelem legnagyobb eseményére emlékeztet minket. Arra, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia eljött ebbe a világba, és magára vállalva mindannyiunk bűnét, meghalt a kereszten. Azért, hogy megszabadítson bennünket, és aki ezt hittel fogadja, azt új, örök élettel ajándékozza meg. Erre hívja fel a figyelmét azoknak az embereknek, akik különféle életutakon elsuhannak mellette.

„Sőrekúti” emlékhely

A kereszt egy emlékhely is. Amikor a nyíregyházi evangélikus nagytemplom építéséhez a gyülekezet tagjai lovaskocsikon vitték a bodrogkeresztúri termésköveket, a hagyomány szerint mielőtt késő estére hazaértek volna, utolsó pihenőként ott álltak meg (a „Sőrekútnál”) itatni.

– Így lehet most is megállni, megpihenni a „sőrekúti” kereszt tövében, a templomnál, ahol Isten igéje hangzik – felüdülni, valódi békességet nyerni – zárta gondolatait Malik Péter Károly, a Nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség lelkésze.