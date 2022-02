Rekordszámú márka és modell állt az idén a képzeletbeli rajtrácsokhoz. Összesen 26 márka és két magyarországi autógyártó 58 autót nevezett az Év Magyar Autója 2022, a Magyar Év Autója 2022, az Év Zöldautója 2022 díjakra, amelynek győzteseit márciusban hirdeti ki a szakmai zsűri.

A szervezők még kiosztják a közönségdíjat, az Év Beszállítója 2022 díjakat és az Év Autós Marketing/PR-szakembere elismerést.





Felvillanyozó autókínálat



– A 2022-es díjakra elsőként a Cupra, a Hyundai és a Seat márkákat jelölték. A Cupra a Born villanyautót (Év Zöldautója, prémium elektromos autók kategória), a Hyundai a Tucson (Magyar Év Autója szabadidő-autók kategória) és a Tucson plug-in hibrid szabadidő-autókat (Év Zöldautója, hibrid SUV kategória), valamint az Ioniq 5 villanyautót (Év Zöldautója, elektromos szabadidő-autók), a Seat pedig a megújított Seat Aronát indította (Magyar Év Autója, kis szabadidő-autók) – említette Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke.



Ezúttal minden eddiginél több kategóriában indulnak az autók: magyarországi gyártású autók, kisautók, családi autók, üzleti autók, kis szabadidő-autók, közepes szabadidő-autók, nagy szabadidő-autók, sportautók, kishaszonjárművek, városi elektromos autók, elektromos szabad­idő-autók, prémium elektromos autók, városi hibridek, hibrid szabadidő-autók, hibrid prémium autók, elektromos kishaszonjárművek.

A szavazatát egy email-címmel csak egy autóra adhatja le bárki a http://evmagyarautoja.hu/kozonsegdij/2022/szavazas/ oldalon.





A Suzuki Vitara a címvédő



– A közönségszavazásban csak azok vehetnek részt, akik február 28-áig leadják a voksukat valamelyik autóra. Az Év Magyar Autója Közönségdíj 2022 szavazásában mindenki részt vehet, kivéve az Autós Nagykoalíció és a verseny lebonyolításában közvetlenül közreműködő cégek és szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A szavazás végeredményét, a február 28-ai zárás eredményét, az Év Magyar Autója Közönségdíj 2022 győztesét március 25-én a többi díj nyerteseivel együtt jelentjük be.

Érvényesen szavazni csak a beküldött valós név és valós e-mail adatok hiánytalan kitöltésével lehet – fűzte hozzá Knezsik István.



A közönségdíjat 2020-ban a Kia XCeed, 2021-ben pedig az esztergomi Suzuki Vitara modell nyerte. A 2022-es díjakra 25 márka 57 autót jelölt, a közönségdíjas ezek közül kerül ki.

A verseny hivatalos honlapja beszámolt róla, hogy a tavalyi év utolsó közös tesztjén minden zsűritag – Katona Mátyás, Csordás Gábor, Gulyás Péter, Miklós-Illés Kálmán és Biró Csongor – részt vett, a kipróbált autók pedig igazán különlegesek voltak. Köztük néhányat exkluzívan először vezethettek – Magyarországon magyar rendszámmal.

A BMW iX, amely az Év Zöldautója 2022 díjért küzd a prémium elektromos autó kategóriában, az eseményt megelőző héten kapott magyar rendszámot, így a zsűri tagjai voltak az első újságírók, akik vezethették a nagy erejű és hatótávolságú luxusautót.





Elvesztette a szüzességét



Szintén friss, ropogós falatként jutottak hozzá az Esztergomban gyártott vadonatúj S-Crosshoz, amelyet ugyan pár nappal korábban már nyüstölhettek a Driving Camp vezetéstechnikai pályán, de rendszám híján közúton nem vezethették. A tesztautót 11 kilométerrel vették át, így a szüzességét náluk, a zsűrinél vesztette el.



A kezdeti kilométereket óvatosan tették meg vele, de aztán belerázódtak és autópályán is közlekedtek vele. Szintén csak nekik állt rendelkezésre a nemrég felújított Seat Arona, amely a 2020-as győzelem után 2022-ben is az elsőségre tör a Magyar Év Autója díj szabadidő-autó kategóriájában. Sikerült a közös tesztre a Volkswagen Polót is megszerezni. Ugyancsak a kisautók között nevezték a Toyota Yaris Cross modellt, amelynek hibrid és összkerekes változata járt náluk.



Egy másik közös teszten ellátogattak a győri Audi-gyárba, ahol közelről megtekintették az Év Magyar Autója 2022 díjra jelölt Audi Q3 Sportback TFSI 45 e modell gyártását.

Biró Csongor, a Járműipar.hu főszerkesztője beszámolt róla, hogy öt villanyautót is teszteltek. Két kisautót, két kompakt szabadidő-autót, egyterűt és egy kompakt ötajtóst szerveztek a találkozóra, így kialakultak a csapatok (Mini Cooper SE és Fiat 500e, illetve a Skoda Enyaq iV, Citroën ë-C4 és Volkswagen ID.4). A francia kissé kilógott a sorból, mert egyik párosnak sem az ellenfele, de mivel az Év Zöldautója díjra jelölték, boldogan vitték el a közös megmérettetésre.

A közönségdíjra jelölt autók listája





Alpine A110 S, Audi e-tron GT, Audi Q3 Sportback 45 TFSI e, Audi Q4 e-tron, BMW iX, BMW M4 Competition, Citroën ë-C4, Cupra Born, Dacia Duster, DS 9 E-Tense, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger Stormtrak, Honda HR-V, Honda e, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Tucson/Tucson PHEV, Jeep Wrangler 4xe, Kia Sorento PHEV, Lexus ES, Lexus LS, Lexus LC Convertible, Lexus NX, Lexus UX 300e, Mini Cooper SE, Nissan Qashqai/Qashqai e-Power, Opel Astra PHEV, Opel Grandland, Opel Zafira Life, Opel Combo-e Cargo, Peugeot 308 SW, Renault Arkana E-Tech, Seat Arona, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia e-TEC, Skoda Fabia, Skoda Enyaq iV, Subaru Outback, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Toyota Hilux, Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris GR, Toyota Mirai, Toyota Highlander, Toyota Proace City EV, Toyota Proace EV, Volkswagen Arteon R, Volkswagen Taigo, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf Variant, Volkswagen ID.4, Volkswagen Tiguan Allspace, Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy Cargo, Volkswagen Passat GTE, Volkswagen Polo



Borítókép: Shutterstock