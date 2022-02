– A magyar vidék minden tiszteletet megérdemel! Sőt, csak tiszteletet! – kezdte gondolatait Baracsi Endre, a megyei közgyűlés elnöke. – Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, a kapitány, a minden területen is otthonosan és magabiztosan mozgó szupermen, akinek legfőbb fegyvere a sértegetés és a megbántás, egy riport közben egyszer csak leveszi a maszkját, és mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, egy jót beleköp…

Megosztó és bántó szavak

– Egyszerűen nem hiszek a szememnek. Megnézem újra, de ismét ugyanazt látom. Nincsenek szavak… Az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje teszi ezt lazán, könnyedén, mintha ez így lenne a legtermészetesebb. Én pedig az egyszerű, tudatlan, agymosott, alkoholista vidéki bunkó, a megvezetett aberrált fideszes, aki még egy keresztrejtvényt sem tud megfejteni, csak ülök döbbenten.

– Kedves kapitány! Annyi embert sikerült már jó alaposan megsértenie. Fogyatékkal élőket, falun élő szerény, dolgos embereket, a közösségükért büszkén kiálló polgármestereket, képviselőket, azért, mert odaálltak a településük táblájához, és úgy jelezték azt, hogy nem kérnek a megosztó és bántó szavakból. Illene már egyszer bocsánatot kérni. Persze, tudjuk, ez nem történik meg.

– Mi esküt tettünk mint polgármesterek és képviselők. Esküt, melyben benne foglaltatik az is, hogy „tisztségemből eredő feladataimat (megye vagy település) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom”. Ennek szellemében végezzük a munkánkat, és tudjuk, mennyire nehéz közösséget építeni és egyben tartani, pláne, ha valaki ilyen megosztó és megalázó szavakkal még le is akarja ezt rombolni. De ezt az esküt ön is letette, szóval tudnia illene, miről is beszélek, hiszen egy város első embere. De valóban a polgármesteri esküjét követi ön most is?

Erős alapot adó szülőföld

– Hatalmas felelősség van önön, kedves kapitány, hiszen a szavait sokan hallgatják, és a durva, lenéző kijelentései után vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ezáltal ők is fel vannak jogosítva arra, hogy ezt a stílust továbbvigyék. Trágár, lámpavassal fenyegető üzenetek sokaságát kapjuk legtöbbször arctalanul, és ez az ön felelőssége, és csak azért, mert kiállunk a Fidesz–KDNP politikai közössége mellett, amelynek évtizedek óta tagjai vagyunk! Tudja, én erre büszke vagyok, mert mindig ugyanazon értékek és elvek mentén éltem és dolgoztam, és minden este nyugodtan hajtom álomra a fejem, mert minden mocskolódás, fenyegetés és vád ellenére tudom, hogy megtettem azt, amire felesküdtem. Büszke vagyok a szülőföldemre, amely erős alapot adott nekem, büszke vagyok az őseinktől kapott örökségre, a kultúrára, amely megtartott bennünket Magyarnak! Büszke vagyok azokra az emberekre, akik kovászként éltetnek kistelepüléseket, közösségeket, alázattal végzik munkájukat, nap mint nap problémákat megoldva! Gyopáros Alpár kormánybiztos szavait idézve: „A falusi ember ragaszkodik értékeihez, hagyományaihoz. Büszke a környezetére, szorgalmas és dolgozik. Határozottan felszólítom Márki-Zay Pétert, hogy fejezze be a vidék Magyarországának otromba gyalázását! Hajrá Vidék!”

– Tudja, tisztelt kapitány, nekünk tudatlan, agymosott, beszélni sem tudó falusi bunkóknak nemcsak, hogy sokat, hanem egyenesen mindent jelent a vidék! Mert az az otthonunk, a házunk, a hazánk! Azzal pedig régen tisztában vagyunk már, hogy amely tehén sokat bőg, kevés tejet ad.