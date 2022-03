Mások mellett Bari Károly költő, Cziffra György zongoraművész, dr. Szirtes Zoltán orvos, Hága Antónia volt országgyűlési képviselő, Lakatos Menyhért író, Péli Tamás festőművész, Szakcsi Lakatos Béla zenész és Dandos Gyula diákvezér – a fotóik és rövid életrajzuk is látható, olvasható azokon a színes paravánokon, melyeket március 24-éig láthatnak mindazok, akik elsétálnak a Váci Mihály Kulturális Központ előtti térre.

A cigányság lámpásai



Az Együtt, szabadon – magyar cigány hősök elnevezésű vándorkiállítás pénteken érkezett meg Nyíregyházára, ahol a hivatalos megnyitón elhangzott: keveset beszélünk azokról a roma hősökről, akik életükkel, tetteikkel az egész társadalomnak példát mutattak. Ezt a hiányosságot pótolja a tárlat, amit 25 településen mutatnak be – megyénkben Nyíregyháza mellett Hodászon is.

– A roma származású példaképek emlékének ápolása Nyíregyházán is nagyon fontos – ezt bizonyítja többek között az is, hogy alig tíz nappal ezelőtt a Zöld Irodaház falán emléktáblát avattunk Farkas Tibor, Farkas Kálmán, Harmati Ernő és Zámbó Gábor tiszteletére – mondta a megnyitón Jászai Menyhért. A megyeszékhely alpolgármestere hozzátette: mind a négyen a város és az ország felemelkedéséért dolgoztak, életük azt mutatja, hogy a célok eléréséhez a tudás az egyik legfontosabb híd.

Káló Károly, a Bhim Rao Egyesület elnöke, több felzárkózási projekt szakmai vezetője Péli Tamást idézve azt mondta: „Homlokomon kettős aranypánt van. Az egyik a cigányságom, egyik pedig a magyarságom, és egyikről sem vagyok hajlandó lemondani.” – Évszázadok óta közös sorson osztozik a cigányság és a magyarság, mindig együtt harcoltunk az ország szabadságáért. A kiállításon bemutatott művészek, tudósok, közéleti személyiségek a tehetségükkel, a gondolataikkal, a szakmai tevékenységükkel, és ha kellett, az életükkel szolgálták a hazát, és példaképekké váltak. A cigányság lámpásai ők, akik képesek voltak a közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezni és akiknek emlékét kötelességünk megőrizni – tette hozzá.

Lehet rájuk számítani



Balogh Artúr, a nyíregyházi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy az 1848/49-es szabadságharcban, később mindkét világháborúban, és 1956-ban is nagyon sok magyar cigány halt hősi halált – azt szeretné, ha emlékmű őrizhetné a nevüket. Dandos Gyuláról is szólt: a nyíregyházi gimnazista 1956-ban egy teherautó tetején állva olvasta fel a diákság követeléseit, az ávósok ezért félholtra verték. Az osztályfőnöke elmenekítette, de amikor a megtorlás elől Svájcba akart szökni, 1957 februárjában a határőrök lelőtték – mindössze 19 éves volt.



– Két nagy feladatunk van a világban, egyrészt túlélni a ránk zúduló megpróbáltatásokat, másrészt pedig továbbadni az életet. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha van hová tartoznunk, ha vannak közös példaképeink. Ilyenek azok a roma hősök is, akiket e kiállítás bemutat. Erős árnyékból léptek ki a fényre, és bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani, és ha kell, helyt tudnak állni, és áldozatot hozni az ország érdekében – így fogalmazott a kiállítás egyik társszervezője, a Terror Háza Múzeum történésze, Farkas Sebestyén. Hozzátette: sokkal több hősünk van, mint akiket eddig megmutattunk, és ezen a téren a legtöbb adósságunk a magyar cigányság felé van – ez a kiállítás ebből az adósságból próbál meg törleszteni.

A megnyitó után Oláh Gergő adott koncertet.