A makói származású Gyenes Csabát 1999-ben szentelték pappá, mindig fontos volt számára a közösségépítés. Így nem véletlen, hogy eddig közel ötven gyermektáborban vállalt szerepet, volt vezetőségi tag, de dolgozott a konyhán is, és ellátta a lelkipásztori feladatokat. Hittanóráira minden korcsoport jár, a legfiatalabbaktól egészen az idősekig. És ha valaki a legfinomabb palacsinta receptjét kérdezi, azt is elárulja. A tiszaszigeti plébános ugyanis nem csak a közösségépítésben, tanításban állja meg a helyét.

Érdekes, de a palacsintasütési „mániám” is egy táborhoz kötődik

– mesélte a Borsnak Csaba atya. – Mindig jótékonyságból sütök, sütünk, a rekordok is ehhez kapcsolódnak. Az első Guinness-rekordom 2001-ben született, akkor 24 órán keresztül sütöttem, 10 ezer darab édességet gyártottam. Rengeteget készültem rá, futópályán edzettem súlyzóval, ez nemcsak fizikailag, de mentálisan is megerősített. 2011-ben a zsombói iskola udvarán már 48 sütővel sütöttem egyszerre 24 órán keresztül, majd 2012-ben a zsombói falunapon 18 ezer darabot készítettem egy nap alatt. Utoljára Kevermesen állítottam fel rekordot, akkor 33 ezer sült meg ugyanennyi idő alatt, és utolsó szálig elfogyott. 700 kilogramm liszt kellett hozzá, 90 literes dézsában kevertük a tésztát egy keverőszárral. Tejport és tojásport használtunk, szóda nem volt benne, hiszen ekkora mennyiséghez 2 ezer liternyi kellett volna.

Csaba atya Beregsurányba is azért ment, hogy a többfajta ízesítésű palacsintáikkal egy kis mosolyt csaljanak a riadt és fáradt ukrán menekültek, valamint a sokszor napokig ébren lévő önkéntesek arcára. Már aznap este álltak a tűzhelyek, beindult a nagyüzem. Az édesség mellett még minden este 60-80 adag egytálételt is főztek bográcsban az önkénteseknek. Több mint tíz napig szinte meg sem álltak állandó és beugrós segítőivel, több mint 8000 palacsintát sütöttek két mázsa lisztből, ehhez 800 tojásnyi tojásport használtak fel.

Sokan kérdezték tőlem, hogy miért nem elégedek meg azzal, hogy imádkozom a békéért, miért sütök még palacsintát is? Egyszerű a válaszom! Imádkozni minden pap tud. Ilyen mennyiségű palacsintát, viszont kevesen tudnak sütni

– zárta a lelkipásztor.

Borítókép: Csaba atyát a legtöbben palacsintás papnak hívják | Forrás: Bors

Forrás: borsonline