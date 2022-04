– Ugyan nem most volt, amikor ballagtam, de még ma is emlékszem rá, ahogy az érettségi előtti izgatottságra is. Ez egy jelentős esemény: nem csak az iskolátoktól és a társaitoktól búcsúzunk el, hanem egy életszakasztól is. Biztosan van bennetek várakozás, és sok kérdés is, hiszen nem tudjátok, milyenek lesznek a következő évek, s azt sem, milyen kihívások várnak rátok – így fogalmazott a központi ballagáson dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere.

Kötődni fognak a városhoz

Péntek délelőtt a városháza adott otthont az ünnepi eseménynek, melyen minden végzős osztályt egy diák képviselt, és melynek vendégeit Gégényi Dániel Imre (Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium) gitárjátéka köszöntötte. Ezen intézmény kürtös növendékei mellett a Sipkay-iskola végzőse, Teremi Alexandra, a Vikár Sándor zeneiskola népzene tagozatos diákja, Deák Terézia és az ugyancsak művészetis Loment Katinka Dorottya (gitár) ünnepi hangulatot teremtettek a Krúdy-teremben, ahol a polgármester arról is beszélt, hogy a párválasztás mellett a legfontosabb döntésünk az, milyen hivatást választunk. Azt mondta, fontos, hogy a munkánkban örömünket leljük, kiteljesedjünk benne, s hogy azzal foglalkozzunk, amire mindig is vágytunk. – Amikor erről döntenek, legyenek bátrak és figyeljenek a megérzéseikre – tanácsolta a ballagóknak, akiknek azt kívánta, valósítsák meg az álmaikat. – Bárhová is kerülnek majd, kötődni fognak ehhez a városhoz, amely visszavárja önöket, a Ballagók Kapcsos Könyve tényleges kapocs önök és a város között.