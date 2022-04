A közelmúltban lezárult Törzshely játékunk, melyben arra kértük olvasóinkat, segítsenek nekünk megtalálni a megye legkedveltebb törzshelyeit. A játék község kategóriájában a tunyogmatolcsi Bazár Burger Bar diadalmaskodott, és nyerte meg az egymillió forint értékű megjelenést a Mediaworks portfólióján. Felkerestük a pazar hamburgereiről híres bárt, hogy kicsit jobban megismerjük a történetét, és megtudjuk, miért kedvelik annyira a Tunyogmatolcson és környékén élők. A különleges hangulatú és berendezésű helyet tavaly augusztusban nyitotta meg egy fiatal pár, de hamar a burgerkedvelők egyik kedvencévé vált.



Mertek nagyot álmodni



– A környéken nem volt olyan vendéglátóegység, ahová beülhetnének a fiatalok péntek és szombat esténként, ezért úgy gondolom, a mi vállalkozásunk egy régi űrt tölt be a településen – árulta el lapunknak Kovács Kíra, az egyik tulajdonos. Vőlegénye, Széles Vilmos arról számolt be, helyi fiatalokként különösen átérezték ezt a problémát, de nagyon büszkék arra, hogy a környező városokból, Mátészalkáról és Fehérgyarmatról is sokan érkeznek a bárba.

A berendezés azonnal magára vonja figyelmet, egyes vonásai a régi, népszerű romkocsmák hangulatát idézik.



– Itt minden a mi munkánk eredménye: mi újítottuk fel a régi fabútorokat, adtunk nekik új célt és életet – mondta büszkén Kovács Kíra.



– Mindezt tudatos tervezés előzte meg, mi inkább „bazáros” stílusnak hívjuk – ahogy a bár neve is tükrözi. A retró bútorokat nagyon kedveljük, és az egyéb kiegészítőket is ennek szellemében válogattuk össze. A nagymama bútorai mellett a garázsvásárok relikviái is megjelennek, így a berendezésnek is nagyon sajátos a hangulata – mesélt a tervezés folyamatáról Széles Vilmos.



A fiatal pár nagyon örült a Törzshely játék eredményének, s mint mondták, a kecseg­tető nyereményen túl a vendégek véleményére is nagyon büszkék.

– Egy ilyen fiatal vállalkozásnak óriási elismerés, hogy ennyire kedvelik az emberek, és bár csak a nyáron leszünk egyévesek, már kiépült egy masszív réteg, melynek tagjai hétről hétre betérnek a Bazár Burgerbe.



Hamar kiépülő törzsgárda



– Sok olyan vendégünk van, akikről már az érkezéskor tudjuk, mit fognak kérni, ugyanakkor mindig találkozunk új arcokkal is. Ez a hely nem olyan, mint egy nagyvárosi bár, itt sokkal személyesebb a légkör, ami egyfajta pluszt ad az embereknek – hangsúlyozta Kovács Kíra.



Az egykori diszkó helyén kiépült törzshely rendkívül gyorsan fejlődik, s ahogy Széles Vilmostól megtudtuk, az idén sem lesz megállás, a nyári szezonra több újdonsággal is készülnek a vendégeiknek.



– Hamarosan megépül a teraszunk, beszereztünk egy tradicionális smokert, hogy hétvégente barbecue-sütéseket szervezhessünk. Ez olyan ízélménnyel kecsegtet, amivel csak kevés helyen találkozhat az ember, de tervben van egy minigolfpálya építése is. A kiváló ételekhez hasonlóan jó színvonalú italokra is szükség van, ezért hamarosan elkészülhet az italpultunk is, ahol csapolt sörrel, koktélokkal és különféle fröccsökkel öblíthetik le a sült húsokat és hamburgereket a vendégek – engedett betekintést a közeljövő terveibe a fiatalember.