A turizmus fejlesztését és versenyképességének erősítését célzó ágazati, 15 milliárd forintos keretösszegű támogatási program indításáról határozott a Magyar Turisztikai Ügynökség és a szolgáltatók javaslata alapján a magyar kormány. A korábbi sikeres pályázatokra építve ismét vissza nem térítendő támogatást hívhatnak le egyes területek. A forrásokat a vidéki vendéglátó üzletek energiahatékonyságát célzó beruházásokra és eszközbeszerzésre, a tourinform irodák korszerűsítésére és a hagyományos kávéházi cigányzene megőrzésére és népszerűsítésére lehet fordítani. A széleskörű programok hozzájárulnak a hazai vidéki gazdaság élénkítéséhez, a vidéki Magyarország turisztikai szolgáltatási színvonalának emeléséhez, a szolgáltatási paletta szélesítéséhez. Ennek az ágazati támogatási konstrukciónak a második eleme az az egymilliárd forintos támogatás, melyre a turisztikai irodák fenntartói május 15-től jelentkezhetnek. Ezt a lehetőséget a nyíregyházi, valamint a vásárosnaményi iroda is ki fogja használni.

Szolgáltatásbővítés

A hazai, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tourinform irodák amellett, hogy információval szolgálnak a vendégek számára, különböző szolgáltatásokat nyújtanak, valamint kiemelt szerepet játszanak a lokális turizmusszervezésben is. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. fenntartásában működő Tourinform Sóstógyógyfürdő 2021-ben teljesen megújult, a Nyíregyházi Állatpark bejáratával szemben elhelyezett modern kialakítású konténeriroda májustól szeptember végéig várja a turistákat.

– Az akkori támogatás keretében nemcsak az iroda újult meg, hanem lehetőség volt új szolgáltatások bevezetésére is. A turisták körében igen közkedvelt a túrakerékpár bérlés, valamint sokan vásárolnak ajándéktárgyakat is, de ezenkívül lehetőség van elektromos rollerek, nordic walking botok bérlésére is – részletezte Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, és hozzátette: a mostani pályázat keretében a már megújult és egységes arculattal rendelkező irodának lehetősége nyílik szolgáltatásai további bővítésére.

– A látogatói igényeknek megfelelően olyan új szolgáltatásokat szeretnénk kialakítani, amelyek növelik a turisták komfortérzetét, valamint további lehetőségeket biztosítanak számukra nyaralásuk aktív eltöltésére, mint például audio guide, az elektromos kerékpár. Az iroda a vendégek számára elsődleges fogadóhelyként funkcionál, így egy jól felszerelt, modern, de egyben családias hangulatot biztosító hely, és az ott dolgozó felkészült munkatársak hozzájárulnak ahhoz, hogy a városba érkező látogatókban már ideérkezésük pillanatában jó benyomást keltsenek – fogalmazott Furkóné Szabó Marianna.

Korszerűsítenék az irodát

A vásárosnaményi Tourinform is tervezi, hogy pályázik a vissza nem térítendő összegre. A megbízott vezető, Balkánszky Viktor lapunknak elmondta, az iroda megújítására fordítanák a pályázható 35 millió forintot.

– Cégünk arculata épp most alakul át, annyit elárulhatok, hogy a fehér lesz az uralkodó szín, már több irodában működik is az új tematika: a fehér bútorok és a fehér falak. További elképzelésünk, hogy energetikai fejlesztésekre fordítjuk a pályázott összeg egy részét. Korszerűsítenénk a fűtésrendszert, ehhez lehetőség szerint napelemeket is alkalmaznánk. A munkaállomásokat is meg lehetne újítani, így akár vadonatúj számítógépekkel és plusz nyomtatókkal is felszerelnénk az irodát, hogy a kollégák is hatékonyabban dolgozhassanak – részletezte Balkánszky Viktor. Az iroda 2019-ben már átesett egy nagyobb felújításon: akkor is a belső teret alakították át a cég akkori trendjeinek megfelelően, továbbá bútorokat vásároltak bele.

A vásárosnaményi Tourinform irodához 114 település tartozik, melyeknek turisztikai bemutatása az első számú munkájuk.

– Elsősorban a beregi és szatmári térségekkel foglalkozunk. Legfőbb feladataink közé tartoznak a kerékpárversenyek, kerékpártúrák szervezése, az útvonalakon található látványosságok, látnivalók ismertetése – részletezte a megbízott vezető, majd megjegyezte: az idén a Beregi Kör lett az év kerékpárútja, ezért biciklitúrát szerveznek június elsején, hogy bemutathassák az útvonalat az érdeklődőknek. Az iroda munkatársai a 114 település szálláshelyeivel is folyamatosan kapcsolatban állnak, segítenek a turistáknak, ha szállást szeretnének néhány éjszakára, legyen szó Tarpáról, Kisvárdáról, vagy akár Csengerről.

– Úgy gondolom, hogy jó forgalmunk van itt, a Beregben. Igen népszerűek a vármegyében a Tisza-partjai, nemcsak a gergelyiugornyai, hanem a jándi, tivadari folyószakaszok is – emelte ki, s megjegyezte: nagyon kedveltek a Szatmár-Bereg tájjellegű ételek is. Az irodában működő Beregi bolt pedig sokak kedvelt megállója, ahol kézműves termékek, különleges pálinkák is vannak, a helyiek és a turisták nagy örömére.