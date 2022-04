Ma már a civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a falvak és a városok mindennapi életében. Ezek a nonprofit módon működő, önkéntes alapon szerveződő és a közjó érdekét szem előtt tartó közösségek az oktatásból, a hagyományőrzésből, a rend fenntartásából éppen úgy kiveszik a részüket, mint a betegek gondozásából, a szabadidő hasznos eltöltéséből. A civil szervezetek számos feladatuk ellátása mellett közösségteremtő erőt is jelentenek, éppen ezért a kormány számára sem közömbös, hogy milyen hatékony munkát végeznek, ezért számos pályázattal igyekszik segíteni a tevékenységüket.



A közelmúltban megjelentek a Városi és a Falusi Civil Alap eredményei, a nyertes pályázatok között ott találjuk megyénk sok civil szervezetét.

Minderről Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ operatív igazgatója, a Hierotheosz Egyesület főtitkára csütörtökön a megyeházán tájékoztatta a sajtó képviselőit.



Mint elmondta, a pályázati eredményeket látva elmondható, hogy gyarapodnak megyénk civil szervezetei is. Ezek a közösségek napjainkban már minden településen megtalálhatóak, éppen úgy segítik a mindennapos életet a kis falvakban, mint a városokban.



– A településeken élők öntudatát, identitását is erősítik a civil szervezetek, amelyek köthetők többek között polgárőrökhöz, tűzoltókhoz, néptáncosokhoz, városszépítőkhöz, oktatási intézményekhez. Megyénkben a Magyar Falu Program keretében 121 civil szervezet közel 439 millió 155 ezer forintot nyert el, míg a városokban működő civil szervezetek közül 68 közösség 244 millió 800 ezer forint fordíthat a további működésre – osztott meg adatokat a sajtótájékoztató résztvevőivel az operatív igazgató. – Ezek a számok is azt tükrözik vissza, hogy jelentős a civil mozgalom megyénkben. A szervezetek pályáztak többek között eszközbeszerzésre, ingatlanok felújítására, illetve vásárlására. Köszönet ezért a segítségért a magyar kormánynak, de ugyanígy köszönet jár a helyi segítőknek, a helyi önkormányzatoknak és az országgyűlési képviselőknek is. Egy hónappal ezelőtt a Nemzeti Együttműködési Alap is kihirdette pályázatának az eredményeit, abból a forrásból is sok támogatás jutott a megyében működő civil szervezeteknek.



Kiss András szólt arról is, hogy a Városi Civil Alapot a második, a Falusi Civil Alapot a harmadik alkalommal írták ki. Korábban a pályázati kiírásokban nem szerepelt ingatlanvásárlás, gépjárműbeszerzés, de a felmerülő igények miatt a legutóbbi pályázatba már ezeket a tételeket és beépítették a pályázatok kiírói.



A Hierotheosz Egyesület főtitkára a sajtótájékoztató végén kiemelte a szolidaritási akciók fontosságát. Az általa vezetett szervezet számos alkalommal segített rászorulókat az elmúlt években. Az orosz-ukrán háború miatt most azokra is gondolni kell, akik Ukrajna belső területeiről Kárpátaljáig menekültek. Őket segítették a napokban a húsvéti ünnepkör jegyében azzal a kötözött sonka-adománnyal, amit több szervezet támogatásával Ungvárra vittek ki.