Ilyenkor a megszokottnál mindig többen látogatnak el a bevásárlóközpontokba is – nem volt ez másként pénteken sem. Az éppen aktuális akciónapok több mint 400 kuponnal segítenek a vásárlóknak a spórolásban, országszerte összesen több mint 4 000 üzletben, 320 márka termékeit vehetik meg olcsóbban a kuponozók. Az online vásárlás térnyerése itt is megfigyelhető, így már az interneten is beválthatók az átlagosan 20–50 százalékos kedvezmények.

A nyíregyházi belvárosban, a Korzó Bevásárlóközpont második emeletén működő BestByte is csatlakozott a Glamour-napokhoz. Mint azt Tóth Gábor üzletvezető péntek délelőtt lapunknak elmondta, egészen vasárnapig várják különféle akciókkal a vásárlókat.





Kedvezményre jogosító cetlik



– Úgy gondolom, nem szabad kimaradni ebből a kezdeményezésből, mert ha mi úgy döntünk, nem veszünk részt az akcióban, a vevő legközelebb is odamegy megvenni a terméket, ahol korábban kedvezményesen hozzájutott. Ezzel pedig biztos, hogy sok vásárlót veszítenénk – vélekedett Tóth Gábor. A BestByte üzletvezetőjétől megtudtuk azt is, nem minden termékükkel vesznek részt a Glamour-napokban.





Hétvégén várható a dömping



– Főként a szépségápolási árucikkeinkkel, mint például a hajszárítókkal, hajvasalókkal, hajvágókkal „vagyunk benne” az országos kezdeményezésben, de ezzel párhuzamosan csinálunk egyedi akciókat is, egy hölgy például nemrég vitt haza tőlünk egy porszívót, ami szerdán még 6 ezer forinttal többe került – említett egy példát Tóth Gábor.

– Eddig egyébként viszonylag csendes minden, szombaton és vasárnap számítunk nagyobb rohamra – fogalmazott a BestByte üzletvezetője, majd hozzátette, ilyenkor nekik az akcióban szereplő termékek átárazása ad pluszmunkát, minden mást a központ intéz.



– Nem használunk márkás dolgokat, így annyira nem fontosak a kuponok, mivel azok legtöbbször csak a nagy, ismert gyártók drágább termékeire érvényesek, és ezek még a nagy kedvezményekkel sem érik meg az árukat számunkra. Ezek helyett inkább az ár-érték arányban sokkal kedvezőbb árucikkeket választjuk a férjemmel, legyen szó tisztálkodási szerekről, a kisgyermekünknek pelenkáról, vagy akár műszaki cikkekről – árulta el lapunknak Széplaki Mária, akivel Nyíregyháza belvárosában beszélgettünk a vásárlási szokásairól.

A fiatal anyuka kérdésünkre azt is elmondta, a kuponnapok és a jelentős akciók ellenére semmiből sem vesz többet, mindig csak az kerül a kosárba, amire éppen szükség van. – Természetesen élünk a kuponok előnyeivel, de csak akkor, ha a kedvezményre jogosító cetlit olyan dologra válthatjuk be, amit egyébként is megvettünk volna. Csak azért, mert egyes termékeknek most alacsonyabb az áruk, nem kezdünk őrült felhalmozásba – summázta Széplaki Mária.





Tudatosan vásárolnak



– Én mindig izgatottan várom a különböző kuponnapokat, böngészem az újságot, hogy mihez juthatok hozzá a szokottnál alacsonyabb áron – ezt már Kovács Irénke mesélte lapunknak, aki éppen parfümmel és különféle tisztálkodási és szépségápolási szerekkel megpakolt táskával lépett ki az egyik nyíregyházi üzletből. – A hajfestéket, drágább, magas minőségű folttisztítót ilyenkor veszem meg, de nem ritka, hogy a nagyobb barkácsboltokba is benézünk a városban, ha van oda szóló kuponunk.

– Nagyon jó spórolási lehetőségnek tartom ezeket az akciókat, de persze csak akkor hasznosak, ha nem veszünk meg mindent ész nélkül. Véleményem szerint ha olyasmit is a kosárba teszünk, amire egyébként nincs szükségünk, s csak a vásárlási láz vezérel minket, köddé válik a spórolás – fejtette ki véleményét az idős hölgy.

Hozzátette: rengeteg olyan fontos termék van, amivel nem lehet megvárni a nagy árzuhanásokat, és muszáj őket megvenni akkor is, ha éppen nem akciósak. – Úgy gondolom, a kisebb településen élőknek ilyenkor is érdemes megfontolni, hogy beutazzanak a városba, hiszen egy nagyobb család esetében sok ezer forintot takaríthatnak meg a vidéki üzletek magasabb árai miatt – tette hozzá.



Borítókép: Sokan kihasználják a kupon nyújtotta árelőnyöket | Illusztráció: Sipeki Péter