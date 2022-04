Fényesen beigazolódott a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület törekvése, siker koronázta az elképzeléseiket: elkészült a Képes Kávéház, a település közösségi erejének új színtere, leendő szimbóluma.

Mécsvilág a fény városában

A fény városában Magyarországon először, 1888-ban (New Yorkkal egy időben, Párizs után két évvel és Budapestet öt esztendővel megelőzve) a szatmári helységben gyulladt ki az elektromos közvilágítás, mégpedig a Kossuth utcán. De nem pusztán ettől különleges a több mint 16 ezer lakosú Mátészalka. Pénzes Ottó történelemtanár kezdeményezésére alakult meg 1999-ben a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület, amelynek előbb titkára, utána pedig az elnöke lett. Sok tudományos előadás, képzőművészeti tárlat, klasszikus és könnyűzenei koncert és színházi rendezvény fűződik a szervezethez. Egyesületi tagtársaival életre keltette a Mécsvilág nevű kulturális újságot.



Az egyesület szombaton tartotta az évi rendes közgyűlést – immár a Képes Kávéház Makovecz-termében. – Több évtizedes álom valósult meg, amikor január 22-én, a magyar kultúra napján, nemzeti imádságunk, a Himnusz megszületésére emlékezve megnyithatott a Képes Kávéház. Már az egyesületünk megalakulását is több évvel megelőzte az a gondolat, hogy a város művészetszerető polgári közönségének szüksége lenne egy olyan helyre, ami a XX. század elejének hangulatát idézi, de a jelenkor és a város lokálpatrióta közönségét szolgálja ki, és ami az ő találkozási helyük lehet – fogalmazott Pénzes Ottó.



A világhírű építész, Makovecz Imre 2007-ben elkészítette a kávéház tervét, amely már akkor is a „Képes” nevet viselte, hiszen a város neves szülöttére, Képes Gézára emlékezve még egy képzőművészeti galéria működését is beleképzelték a helybe, ami így még inkább „képes” lehetett. – Arra csak kevesen gondolhattak, hogy egyesületünk valóban képes lesz ezt az épületet felépíteni, és úgy gondoskodni a működtetéséről, ahogyan azt illik. A kormány támogatásával készülhetett el a kávéház, és az építők, a Kálnási László vezette Viadukt Kft. 2020 novemberében már át is adta a gyönyörűen kivitelezett épületet. A Covid-járvány azonban ettől kezdve erősen fékezte a további munkálatokat, így szinte vért izzadva haladtunk előre a belső munkák kivitelezésével, a lebonyolító Frontalit Kft.-vel együttműködve. Egyesületünk három tagja, Filep Anita, Buzogány Béla és jómagam képviseltük a tulajdonos önkormányzatot, amikor formáltuk, alakítottuk a kávéház belső tereit.

Igaz mesék Mátészalkáról

– Bár az elmúlt év szinte csak a kávéházról szólt, azért más is történt berkeinkben – folytatta Pénzes Ottó. – Rendezvényeket ugyan nem szerveztünk, de négy könyv kiadása is az egyesülethez kötődik. Elkészült az Igaz mesék Mátészalkáról című könyvem, amelyet a Mátészalkai Helyi Közösség támogatásával eljuttathattunk minden 2021-ben a városban érettségiző diákhoz, és a város összes nyolcadik évfolyamán tanuló gyermekhez. Szintén a nevemhez kötődik a Történelem alapfokon című könyv megjelentetése, valamint ennek a Magyarok története alapfokon című változata is. Megjelentettük Farkas Rita – a Képes Géza Általános Iskola kiváló pedagógusa – Képes mesék, mondókák című könyvét is, amelyet Filep Anita iparművész illusztrált, aki szintén az egyesület tagja, és az intézmény pedagógusa.



Az Emmi-hez benyújtott sikeres pályázat eredményeképpen, Buzogány Béla és társulata több nagyszabású előadást hozhatott létre és tarthatott felnőtt és gyermek közönségnek is, ami a járvány hanyatlása idején nagy öröm és felszabadultság volt a város lakóinak.