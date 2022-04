Miért nőnek ennyire a telekárak? Egyáltalán hová lettek a telkek? Lehet-e még az ingatlankeresőkön megfelelő telekhez jutni, és hogyan? Az ingatlanbazar.hu segítségével kerestük a válaszokat.



Pár éve nehéz volt eladni, ma pedig aranyáron mérik. Lehet külterületi vagy belterületi, építési célú, hobbicélú, vagy nyaralási célú: a telkek értékesített ára egy év alatt közel 60 százalékkal emelkedett. Ez ha valaki építkezni akar, valljuk meg, ijesztő. Ha hozzávesszük az építőanyagok árának emelkedését és kiszámíthatatlan mozgásait, gyakorlatilag nincs Magyarországnak olyan területe, amelyen könnyű építkezni. Pedig sokan teszik.



A Balaton a menedék



Bár a háború kissé visszavetette az építési és a készingatlan-vásárlási kedvet, az infláció pedig a hitelfelvételeknek nem tett jót, a kiadott építési engedélyek száma nem csökkent. Ez azt jelenti, hogy a leendő boldog tulajdonosnak előbb a boldogtalan keresgélés különböző stációin kell keresztülmennie. Ha csak a telket vesszük, ez olyan akadály, amely nem is volt belekalkulálva a számításba még a közelmúltban sem. A 60 százalékos drágulás nyilván nem egyenletes országszerte, de Budapesten kívül vannak megyék, amelyek nagyon megérzik. Ezek ugyanazok a megyék, ahol az új építésű lakások ára is nagyot emelkedett – talán nem véletlenül. Az építtetők mellett ott vannak a hobbisták és a nyaralótelekre vágyók is, például Somogy megyében egyszerre nehezedett meg mindenkinek.



A balatoni régió amúgy is menedéknek számított már a Covid–19 idején is, és ekkor még viszonylag kevés új épületet húztak fel ahhoz képest, ami jelenleg van. A Balaton néhány tényezőnek köszönhetően elkezdett kellemes nyári családi nyaralási célpont helyett körbeépített terület lenni – sokak nemtetszésére.



Hol olcsóbb, hol drágább?



Somogy megye 120 százalékot, Veszprém megye 82 százalékot ment egy év alatt, ez négyzetméterenként 20-30 ezer forintot tett ki a telek méretétől, kül- vagy belterületi jellegétől függően. Ezt joggal nevezhetjük horribilis emelkedésnek. Vannak olyan önkormányzatok – általában az előrelátóak – amelyek építési tilalom alá vonták belterületi telkeik egy részét, akár a valódi védelem, akár a majdani nagyobb árak reményében. Az új építésű ingatlanra beruházóknak Budapesten kívül notóriusan nehéz volt telket találni például Sopronban, Győrben és Debrecenben, de egy sor kisebb település is így állította meg a beépítési láz okozta diszkomfortérzést a lakóinál. Mindez még egyet dobott a telekárakon, és azt is eredményezte, hogy az építkezési vállalkozások olyan megyék felé orientálódtak, ahol könnyebb volt telekhez és olcsóbb munkaerőhöz jutni. Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok vagy Borsod-Abaúj-Zemplén árai sem nevezhetők olcsónak, de az itteni építési telkek a négyzetméterenként 20-22 ezer forinttal bőven a budapesti vagy Pest megyei 30-32 ezer forint per négyzetméterár alatt maradnak most is.



Van-e telek egyáltalán?



Van, és ezt az Ingatlanbazáron érdemes megnézni. Természetesen az ingatlankereskedelmi honlap sem kínál alacsonyabb telekárakat Budapesten, de a megyeszékhelyek melletti településeken érdemes körülnézni. Szeged, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza 35-40 kilométeres körzetében akár belterületi gyöngyszemeket is lehet találni a még nem felkapott kistelepüléseken. Ne becsüljük alá ezeket a falvakat, mert a vidéki csok következtében folyamatosan népesednek be, és már nem kocsmákat, hanem bölcsődéket nyitnak a megyeszékhelyre dolgozni ingázó lakosságnak. Alig 10 éve ez még elképzelhetetlen volt, még akkor is, ha az építkezők, vagy használt ingatlant vásárlók a limitált büdzséből élők közül kerültek ki. A Csongrád megyei Kübekházán például megbecsülik őket. Ott is bölcsőde készül, az egyházi fenntartású iskola szívesen fogadja a jelentkezőket, az új családok pedig méltányolják a helyi törekvéseket.



Hogy keressük meg?



Keressünk hát telket! Nyissuk meg az Ingatlanbazárt, és a telektípusnál végezzünk az adott megyére egy tágabb keresést. A nagyobb telkeket (ezek 1500 négyzetméter fölött számítanak nagyobbnak) inkább hagyjuk azoknak, akik üzleti, idegenforgalmi vagy hobbi mezőgazdasági célból keresnek. A mi célunk a belterületi telek. Erre mindjárt állítsunk is be hirdetésfigyelést. Az ingatlanbazáron így naponta, reggel megkapjuk a friss telkek listáját, ha az adott keresési területen újonnan adták fel őket, megspóroljuk magunknak a napi keresési fáradtságot.



Cserébe csak annyit kérnek, hogy ha érdeklődési célból telefonálunk, akkor ahogy eddig is, mondjuk be, hogy hol találtuk a hirdetést.