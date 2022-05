– Tizenegy éve folyamatosan monitorozunk és minden lehetőséget igyekszünk megragadni azért, hogy az önkormányzati épületek és intézmények energetikailag megújuljanak – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a szerdai városházi sajtótájékoztatóján. Hozzátette:



– A költséghatékonyság azonnal tetten érhető a beruházások átadása után, jobb körülmények között lehetnek az ott élők és az ott dolgozók, emellett csökken a környezetszennyezés is. Tehát nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is szólnak az elodázhatatlan fejlesztések.



Az utóbbi időben napelemes rendszerrel gyarapodott a Continental Aréna és a Kodály Zoltán Általános Iskola. Kívül-belül megújult többek között a Csaló közi nyugdíjasház, a Mandabokori, a Városmajori és a Borbányai Művelődési Ház, a Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások, az Inczédy Szakgimnázium, a Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Wesselényi Szakgimnázium és az Arany János Gimnázium, Általános Iskola is.



– A pályázatok és projektmenedzsment referatúra munkatársai kiváló munkát végeztek. A prezentációjuk tökéletesen bemutatja az energetikailag korszerűsített önkormányzati épületeket és intézményeket: milyenek voltak a felújítások előtt és hogy néznek ki most? Tizenegy éve három kollégium és két óvoda modernizálását tűztük ki célként, azóta pedig ezen a területen több mint 7 milliárd forintos fejlesztést hajtottunk végre a nyertes, zömmel száz százalékos támogatással bíró pályázatoknak köszönhetően – jegyezte meg dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A városháza Bencs-termében tartalmas összegzés hangzott el arról, hogy az önkormányzat folytatta a korábbi évek energetikai fejlesztéssorozatát, és ennek révén tavaly számos önkormányzati épület és intézmény energetikai korszerűsítését valósította meg.



Fotókkal illusztrálták, hogy megújultak a Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások, a Csaló közi nyugdíjasház, a Városmajori, a Mandabokori, és a Borbányai Művelődési Ház, az Inczédy Szakgimnázium, a Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Wesselényi Szakgimnázium és az Arany János Gimnázium, Általános Iskola. Kiépült a Continental Aréna és a Kodály Zoltán Általános Iskola napelemes rendszere.



Csak néhány ízelítő a munkálatokból: a Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások modernizálása során elkészült a földszinten a lábazati részen a kiegészítő vízszigetelés, a nyílászárók cseréje, a lapostető plusz hőszigetelést kapott, továbbá a belső udvari homlokzatra is hőszigetelő rendszer került; az Arany János Gimnázium fejlesztésénél napelemes rendszert is telepítettek; a Csaló közi nyugdíjasházat új homlokzati nyílászárókkal és tetőszigeteléssel látták el; korszerűsödött a Borbányai Művelődési Ház fűtése; a Wesselényiben kicserélték a homlokzati nyílászárókat, elkészült a külső akadálymentesítés.

– A TOP plusz keretében márciusban 9 pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Ezek jelenleg elbírálás alatt vannak. A kedvező döntés után az érintett önkormányzati épületek és intézmények napelemes energetikai fejlesztését szeretnénk megvalósítani – fűzte hozzá Hagymási Gyula kabinetvezető.

A fejlesztések hosszú sora nem ér véget. A tavalyi esztendőben elkészült beruházások attól méginkább figyelemre méltóbbak, hogy a pandémiás időszakban adták át azokat. A jelentős részük az oktatás és a kultúra területén dolgozók javát szolgálja a jövőben. Ezt a területet fogja össze dr. Ulrich Attila alpolgármester:

– Az energetikai korszerűsítések sorozatát látva elmondható, hogy van benne előrelátás és permanencia. Azt is jó látni, hogy ezek a fejlesztések nem Nyíregyháza központjára korlátozódnak, hanem például a Mandabokori Művelődési Ház is megújult. Több régi építésű közösségi tér lett modernebb, komfortosabb. Ezen az úton haladunk tovább előre, várjuk a pályázatok pozitív elbírálását.