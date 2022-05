A vadászok életében fontos dátum április 15-e, hiszen akkor kezdődik az őzbakok vadászata, ami eltart aztán szeptember végéig. Vadásza válogatja, hogy áprilisban–májusban akar-e terítékre hozni őzbakot, vagy megvárja a július végét, augusztus közepét, amikor üzekednek.

A tapasztalatok megvitatása

Az őzbakvadászat fontos a vadásztársaságok életében, mert a vendégvadásztatás bevételeiből működtetik a civil szervezetet, illetve a bevétel meghatározza a további munkát is. Megyénk vadásztársaságai is fokozott izgalommal várták az új szezont, különösen két olyan év után, amikor a koronavírus-járvány miatt nem utazgathattak szabadon a külföldi vendégvadászok. Nem voltak könnyű helyzetben a társaságok, keresték a lehetőségeket, hogyan is értékesítsék az őzbakokat a pandémia idején.

Írásunkat akár egy találós kérdéssel is folytathatnák: mi köti vajon össze Tunyogmatolcsot Nyírtelekkel és Sóstóheggyel? A magyarázat az őzbakvadászati szezon idején kézenfekvő: az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete az elmúlt években ezeken a településeken rendezte meg az őzbaktrófea-mustrát, melynek célja a szakmai tapasztalatok megvitatása, kicserélése. A bemutatott trófeák egyben választ adnak arra a kérdésre, hogy hol tart megyénkben az őzbakok vadgazdálkodása.

Várják a civil érdeklődőket is

A megyei vadászkamara május 21-én, szombaton 10 órától ötödik alkalommal (Tunyogmatolcs 2017, Nyírtelek 2018, Nyírtelek 2019, Sóstóhegy 2021) rendezi meg a trófeák kiállítását a sóstóhegyi székház udvarán, ahová egyaránt várják a vadászokat és a civil érdeklődőket.



Borítókép: A kamarai székház udvarán lesz az idén is a mustra