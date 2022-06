A Bökönyben található, több mint 20 ezer húsludat számláló állományban a szakemberek a vírus H5N1 altípusának jelenlétét igazolták. Az állomány felszámolása folyamatban van – közölte a Nébih. Az érintett gazdaság körül kijelölték a három kilométer sugarú védőkörzetet, s meghatározták a tíz kilométer sugarú megfigyelési körzetet is. E területeken vizsgálatok indultak, életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében is jelen van a madárinfluenza, a magas kockázatú területeken továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása.