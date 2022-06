2021 októberében sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a nyilvánosságot dr. Hanusi Péter polgármester, Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, a Starscron Kft és az FDS Technology Kft képviselői arról, hogy együttműködésükkel 2022. augusztus 12-14. között megszervezik az Adolf Zukor Nemzetközi Filmfesztivált (AZIFF). Az ötlet szakmai támogatásához az Origo Filmgroup Zrt. is hozzájárul.

A fesztivált Zukor Adolf alapszemlélete határozza meg, miszerint „a közönség sohasem téved”. Ez lesz Magyarországon az első olyan filmfesztivál, ahol valóban a közönség szavazata alapján ítélik oda a díjakat. Eddig több tucat nevezés érkezett már 15 különböző országból, a szervezők nagy örömére. A rendezvénysorozat időtartama alatt a mozi ingyenesen várja a filmrajongókat a pályamunkák vetítésére, érdekes filmes szakmai programok, magyar Oscar-díjasok érkeznek majd a szatmári városba.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért Zukor Adolf nevét viseli a filmfesztivál és miért éppen Mátészalkán kerül megrendezésre. Talán kevesen tudják, de az amerikai film atyjaként, a filmvilág Napóleonjaként emlegetett Zukor Adolf Mátészalkán járt polgári iskolába, a város Hollywood bölcsőjeként is jellemzi magát, hiszen Zukor mellett Tony Curtis szülei is innen indultak, a színészlegenda is büszke volt a gyökereire. Zukor Adolf munkássága a világ filmtörténetében olyan jelentőségű, hogy méltán megérdemli, hogy emlékét egy megfelelő színvonalú nemzetközi filmfesztivállal is megőrizzék, illetve tovább népszerűsítsék. Hol máshol tehetnék ezt meg a legmegfelelőbben a szervezők, mint Hollywood magyar bölcsőjében, Mátészalkán, a magyarságára mindvégig büszke Zukor Adolf nevét viselő filmszínházban.

A filmfesztivál zsűrije 2022 júliusában mutatkozik be a nagyközönség előtt. Minden fesztivállal kapcsolatos információ elérhető a fesztivál honlapján: www.aziff.com, illetve közösségi oldalán: https://www.facebook.com/AdolphZukorIFF .